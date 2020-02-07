Причинами недовиконання доходів до держбюджету в січні 2020 року стали зміцнення курсу гривні і тепла зима.

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час години запитань до Уряду, повідомляє кореспондент #Букв.

“Перш за все це викликано тим, що бюджет у нас зібраний за курсом 27 (гривень за долар, – ред.) – відповідно до макропрогнозу, який був підготовлений у жовтні. Зараз середній курс у січні у нас був 24,1. Це головна причина, чому цифри різняться. Це об’єктивна обставина”, – зазначив прем’єр.

Друга причина, за його словами, – це тепла погода, через що імпортується і експортується менше енергоресурсів.

“Друге: у нас тепла зима. Це означає, що енергетика працює менше, спалюється менше енергоносіїв. Імпортується-експортується менше газу. Це означає, що зменшуються надходження від цієї величини. І таких факторів є ще 4-5, кожен із них об’єктивний” , – наголосив Гончарук.