Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час години запитань до Уряду, повідомляє кореспондент #Букв.
“Перш за все це викликано тим, що бюджет у нас зібраний за курсом 27 (гривень за долар, – ред.) – відповідно до макропрогнозу, який був підготовлений у жовтні. Зараз середній курс у січні у нас був 24,1. Це головна причина, чому цифри різняться. Це об’єктивна обставина”, – зазначив прем’єр.
Друга причина, за його словами, – це тепла погода, через що імпортується і експортується менше енергоресурсів.
“Друге: у нас тепла зима. Це означає, що енергетика працює менше, спалюється менше енергоносіїв. Імпортується-експортується менше газу. Це означає, що зменшуються надходження від цієї величини. І таких факторів є ще 4-5, кожен із них об’єктивний” , – наголосив Гончарук.
- Раніше в прес-службі Міністерства фінансів України повідомили, що загальний фонд державного бюджету України за перший місяць 2020 року недоотримав майже чверть запланованих доходів.
- Державний бюджет за 2019 рік був зведений з дефіцитом 72,4 млрд грн, або 1,8% ВВП.