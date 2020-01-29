Відповідний документ опублікував журналіст Олексій Братущак на своїй сторінці в Facebook.

Так, у відповіді ОПУ на запит журналіста наголошується, що “заява про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука в реєстраційно-довідковій базі Офісу президента України не зареєстрована”.

“І це при тому, що прем’єр публічно заявляв: передав заяву про відставку президенту, вона оформлена відповідно до закону та Конституції. Здається, у юриста-прем’єра якесь своє уявлення про документообіг між органами влади. Ну там, смс-кою скидати документи. Або через телеграм-канали. Або в інших месенджерах. Діджиталізація. Ага. Якщо так, якщо офіційні посадовці передають Зеленському свої заяви через смс-ки (чи як там у них це відбувається?), тоді кожну смс-ку на телефоні президента треба вважати офіційним документом. І так само реєструвати. І видавати на запити журналістів. Бо ось така вона публічна політика. Трохи відрізняється від реальності серіалів…” – додав Братущак.

Нагадаємо, раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису. Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.

Згодом прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському. В Офісі глави держави повідомили, що Зеленський отримав заяву для розгляду, хоча це не входить в його повноваження.