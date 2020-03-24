Google може повністю пропустити випуск Chrome версії 82

Про це пише Engadget.

Минулого тижня Google оголосила, що припинить випуск Chrome і Chrome OS, щоб скоригувати графік роботи,адже через пандемію COVID-19 багатьох співробітників довелося перевести на віддалений формат роботи. Тоді в компанії зазначили, що поки будуть працювати над тим, щоб поточні версії були максимально стабільними, і на цей час вони не просуватимуть Chrome 81 з бета-версії до стабільної.

Згодом стало відомо, що новий план полягає в тому, щоб повністю пропустити етап випуску. Директор з управління технічними програмами Джейсон Керсі зазначив, що бета-канал залишатиметься в версії 81 доти, поки версія 83 не буде готова до просування, а 82 версію зовсім пропустять. Це може означати більш ранню дату випуску для версії 83, але офіційне рішення поки не прийнято.

Передбачається, що Chrome 81 принесе нові функції змішаної реальності й пробну інтеграцію NFC в браузер. Також очікуються зміни HTTPS, які видалятимуть старі протоколи та блокуватимуть деякий контент, якщо він спробує завантажитися через HTTP на захищений сайт.