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Google може повністю пропустити випуск Chrome версії 82

Компанія Google через пандемію коронавірусу може відмовитися від випуску браузера Chrome 82, відразу перейшовши до тестування Chrome 83.

Вівторок, 24 березня 2020, 17:51

Про це пише Engadget.

Минулого тижня Google оголосила, що припинить випуск Chrome і Chrome OS, щоб скоригувати графік роботи,адже  через пандемію COVID-19 багатьох співробітників довелося перевести на віддалений формат роботи. Тоді в компанії зазначили, що поки будуть працювати над тим, щоб поточні версії були максимально стабільними, і на цей час вони не   просуватимуть  Chrome 81 з бета-версії до стабільної.

Згодом стало відомо, що новий план полягає в тому, щоб повністю пропустити етап випуску. Директор з управління технічними програмами Джейсон Керсі зазначив, що бета-канал залишатиметься в версії 81 доти, поки версія 83 не буде готова до просування, а 82 версію зовсім пропустять. Це може означати більш ранню дату випуску для версії 83, але офіційне рішення поки не прийнято.

Передбачається, що Chrome 81 принесе нові функції змішаної реальності й пробну інтеграцію NFC в браузер. Також очікуються зміни HTTPS, які видалятимуть старі протоколи та блокуватимуть деякий контент, якщо він спробує завантажитися через HTTP на захищений сайт.

Теги: Google, Chrome

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