Джерело: AP
Під час пресконференції, що відбулася біля офісу прем’єр-міністра, активісти тримали частину стовбура ялини, яку вони взяли з лісу. Це стало підсумком 40-денної експедиції, спрямованої на підвищення обізнаності про загрози лісу, де живуть зокрема ведмеді та рисі.
За даними Greenpeace, щогодини в Карпатах, які пролягають територією Польщі, України, Словаччини, Угорщини та Румунії, зникає лісова зона розміром із п’ять футбольних полів.
Активісти експедиції були свідками наповнення 40 вантажівок лісом лише однією дорогою, зазначив речник організації Марек Йозеф’як.
За його словами, уряд не виконав своєї обіцянки поставити під захист більше лісів країни, оголосивши їх національними парками.
Лісозаготівля в Карпатах є дуже проблематичною, додав він, тому що тут мешкає єдина популяція бурих ведмедів у Польщі та найбільша популяція рисей, вовків та інших видів.
Йозеф’як пояснив, що масштабні вирубки відбуваються в усіх країнах, і активісти просять уряди та Європейську комісію вжити заходів.
“Їм потрібно діяти зараз. Якщо почекати ще кілька років, може бути просто занадто пізно”, – наголосив він.
Довідка. Greenpeace — міжнародна неурядова природоохоронна організація, заснована 1971 року в місті Ванкувер, Канада. Основні завдання організації — сприяти екологічному відродженню та привертати увагу населення та влади до збереження природи.
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