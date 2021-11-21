Після етеру токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" 19 листопада журналіст намагався поставити декілька запитань експрем’єру України Володимиру Гройсману, який був гостем передачі. Проте політик за допомогою охорони уник запитань та поїхав на автомобілі номерні знаки якого належать іншому.

Про це повідомляють #Букви.

Поява представника преси на вході до студії Савіка Шустера знову переполохала охорону токшоу, яка місяць тому допомогла уникнути незручних запитань раднику голови Офісу президента Михайлу Подоляку, перешкоджаючи законній професійній діяльності журналіста #Букв.

Попри те, що інші учасники ток-шоу розійшлися та роз’їхались після етеру, а персонал студії вже навіть прибрав ліхтарі вздовж проїзду до паркувального майданчика, Володимир Гройсман не виходив, а охорона політика та студії пильно стежила за журналістом і намагалася відволікти розмовами.

Врешті охоронці припаркували біля самих дверей два автомобілі та перекрили підступи до входу, відтіснивши кореспондента. А між автомобілями закрили огляд, відкривши велику чорну парасольку.

Помітивши Володимира Гройсмана, який виходив зі студії, журналіст привітався, представився та попросив надати відповіді на декілька запитань. Попри це політик проігнорував звернення, мовчки сів в один із позашляховиків з охороною та поїхав геть, що зафіксовано на відеозаписі.

Вчора #Букви помітили, як Володимира Борисовича Гройсмана після "Свободи слова Савіка Шустера" журналіст намагався щось запитати, але той чомусь сховався в машині. А в студії такий говіркий був… pic.twitter.com/SXvnxO46x4 — Букви (@Bykvu) November 21, 2021

Як виявилось, автомобіль Toyota Land Cruiser, на якому пересувався Володимир Гройсман, має державний номерний знак АА5780ОЕ, який згідно з інформацією з відкритих джерел, зокрема сервісу OpenData, належить зовсім іншому автомобілю – Peugeot 208, 2013 року випуску.

Крім того, згідно з даними МТСБУ, за вказаним номерним знаком відсутній поліс обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Також зазначений автомобіль відсутній в деклараціях Володимира Гройсмана. Офіційно задекларовано лиш автомобіль Mercedes-Benz GLE 350D, що належить дружині Гройсмана Олені. Цей автомобіль свого часу став причиною скандалу, оскільки Служба безпеки України перевіряла законність його розмитнення.

Використання Володимиром Гройсманом автомобіля з державним номером, зареєстрованим за іншим транспортним засобом дає підстави для звернення до правоохоронних органів задля проведення перевірки щодо наявності порушень вимог законодавства та притягнення винних до відповідальності.

Яких питань вдалось уникнути політику?

Журналіст хотів запитати Володимира Гройсмана, між іншим, щодо низки скандалів, до яких причетний він та його родина, зокрема про:

Причетність правої руки Гройсмана голови ДФС Мирослава Продана до контрабанди автомобілів, про що свідчать документи Pandora Papers.

Кредит в $10,8 млн від “Кредитпромбанку”, який у 2007 році отримала фірма “Юність”, що належала сім’ї Гройсмана, але який так і не повернула банку.

Виступ Гройсмана на площі у Вінниці під час розстрілів на Майдані, коли він уникав чіткої відповіді щодо ставлення до режиму Януковича та навіть заявив про “громадянську війну в Україні”.

Корупційні скандали за період перебування Гройсмана на посаді мера Вінниці.

Раніше повідомлялось, що Керівник офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко, а також перший помічник президента Сергій Шефір пересуваються на автомобілях із номерами, які не відображаються в базі Національної поліції.

Крім того, авто з номерами прикриття використовував колишній очільник Офісу президента Андрій Богдан та колишній очільник СБУ Валерій Хорошковський, якого журналісти помітили під час візиту до Офісу президента.