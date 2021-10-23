Керівник служби безпеки політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" перешкоджав журналісту видання #Букви, демонструючи свою схожу на саморобну прескарту, та спільно з рештою охоронців допоміг раднику голови Офісу президента Михайлові Подоляку уникнути запитань щодо гонорарів для блогерів, про бот-мережі Зеленського, партії "Слуга Народу" та його власних ботів-прихильників

Про це повідомляють #Букви.

Увечері 22 жовтня журналіст видання чекав на радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка на паркувальному майданчику біля знімального павільйону ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера” на бульварі Академіка Вернадського, 32. Про це він повідомив охоронцю. Той відповів, що Подоляк заходив саме через цей вхід, а не центральний, тож і виходитиме, певно, через нього.

Журналіст збирався запитати Подоляка стосовно:

гонорарів блогерів, які співпрацюють з Офісом Президента на платній основі;

ботоферм, які пов’язані з підтримкою Володимира Зеленського та партії “Слуга Народу”, експрем’єра Володимира Гройсмана та підсанкційного нардепа Андрія Деркача, але були заблоковані Facebook з подачі ФБР після розслідування видання #Букви;

великої кількості фейкових акаунтів, які ставлять вподобайки та роблять репости дописів Михайла Подоляка у мережі Facebook.

Проте журналісту завадили охоронці ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”. Вони допомогли Михайлу Подоляку уникнути незручних запитань.

Охорона ток-шоу Савіка Шустера допомогла Михайлу Подоляку втекти від запитань журналіста видання "Букви" 🤷‍♂️ pic.twitter.com/WG6SL3TdsH — Букви (@Bykvu) October 23, 2021

Після етеру гості почали роз’їжджатись. Після опівночі залишив студію голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. Він поїхав чорним позашляховиком у супроводі двох чоловіків спортивної зовнішності.

Проте перебування журналіста не давало спокою охоронцеві шоу, який ще раз підійшов, назвався керівником служби безпеки та попри пред’явлення журналістом редакційного посвідчення, вимагав залишити територію, повторюючи, що це приватна власність. Однак документи, що це підтверджують, відмовився продемонструвати. Надалі від своїх тверджень, що паркінг є приватною власністю, все ж відмовився.

Крім неодноразових безпідставних вимог залишити територію, охоронець також забороняв журналісту знімати. У відповідь представник #Букв нагадав охоронцю, що згідно зі ст. 171 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів карається обмеженням волі до 5 років.

Після цього охоронець показав пластикове посвідчення, на якому було видно лиш напис “ПРЕСА”, називаючи його своєю прескартою (нібито на противагу посвідченню журналіста #Букв), але на уточнювальне запитання, чи він журналіст, відповів, що не займається журналістською діяльністю, а має право на прескарту, бо працює на шоу. А потім сказав, що сам собі “намалював” той документ. Окрім цього, охоронець не назвав свого ім’я.

Важливо, що такі дії начальника служби безпеки ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера” мають ознаки злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, а саме: підроблення посвідчення журналіста (ч. 1 ст. 358 ККУ) або використання свідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 ККУ) карається обмеженням волі до 2 років.

Також охоронець натякав журналісту, чи він часом не з “жовтої преси”, на що отримав відповідь, що видання #Букви вже тривалий час лідирує в рейтингах Інституту масової інформації разом з низкою видань, як найякісніше ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів, з високим рівнем прозорості, відсутністю “джинси”, маніпуляцій та фейків.

Керівник служби безпеки намагався переконати, що Михайла Подоляка вже немає в студії, оскільки етер закінчився більш як пів години тому і що він міг вийти через центральний вхід.

Та невдовзі керівник служби безпеки та ще два охоронці вивели Михайла Подоляка до автомобіля BMW чорного кольору, який завбачливо стояв найпершим біля дверей павільйону.

Подоляк вдавав, що не помічає журналіста, хутко сів за кермо автомобіля, розвернувся та чимдуж поїхав з території стоянки.

Після цього охоронці кепкували з журналіста, що не зміг отримати відповіді на резонансні запитання від радника керівника Офісу Президента, а після нагадування про неправомірність їхній дій, поквапилися сховатися в студії.

Редакція видання #Букви звернеться по коментарі до редакції ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера” та до правоохоронних органів для надання належної правової оцінки дій керівника служби безпеки шоу.

Як відомо, Подоляк в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”, розповів, що ОПУ сплачує гонорари блогерам. Він зазначив, що “не вважає, що можна створити конфігурацію, коли є блогери, яким ти платиш і вони щось пишуть”.

На його думку, доцільно компенсувати витрати тим, хто пише на користь влади щиро.

“Працює (задля підвищення довіри суспільства — ред.), коли люди щиро вірять в те, що ти робиш, коли ти їм пояснюєш. Так, ти можеш їм платити якісь затрати, які вони несуть технічні, якщо створюють якісь платформи”, — сказав він.

Подоляк також зазначив, що ОПУ сплачує гонорари за репортажі блогерів.

“Зарплатних відносин точно нема. А є інші. Гонорари можуть бути. Якщо людина хоче з’їздити, зробити репортаж якийсь. Наприклад, у нас почали стосунки іншого ґатунку, іншого рівня. Тобто земельна реформа довела до того, що ми маємо конкретні купівлі-продажі землі. Якщо людина, блогер, що спеціалізується на темах як земля чи якась економічна складова, агроскладова, і каже: “Я хочу зробити декілька репортажів”… То ми йому проплатимо і дамо технічний кошт, щоб він поїхав у відрядження”, — сказав він.

На уточнювальне запитання про те, хто ці блогери, яких залучає ОПУ, Подоляк відповів:

“Можна побачити в соціальних мережах”.

Ведучий як приклад навів Сергія Лещенка, однак радник голови ОПУ категорично заперечив таку співпрацю з нардепом VIII скликання та колишнім членом наглядової ради “УЗ”.