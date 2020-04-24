Про це заявив прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, повідомляє Перший канал Грузинського телебачення.
Він зазначив, що Україна є стратегічним партнером Грузії, і ніщо не може змінити цього в довгостроковій перспективі.
Що стосується інформації про те, що український Парламент може затвердити Саакашвілі на посаду віцепрем’єра, Гахарія наголосив, що для стратегічного партнера категорично неприпустимо призначати людину, яка вже була засуджена і розшукується за серйозний злочин у Грузії.
Гахарія також зазначив, що поки посол Грузії відкликаний не був, але в разі такого рішення з ними, принаймні, будуть проведені консультації.
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