Якщо Верховна Рада України призначить Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром з реформ, Грузія відкличе свого посла.

Про це заявив прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, повідомляє Перший канал Грузинського телебачення.

Він зазначив, що Україна є стратегічним партнером Грузії, і ніщо не може змінити цього в довгостроковій перспективі.

Що стосується інформації про те, що український Парламент може затвердити Саакашвілі на посаду віцепрем’єра, Гахарія наголосив, що для стратегічного партнера категорично неприпустимо призначати людину, яка вже була засуджена і розшукується за серйозний злочин у Грузії.

Гахарія також зазначив, що поки посол Грузії відкликаний не був, але в разі такого рішення з ними, принаймні, будуть проведені консультації.