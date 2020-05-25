Терміни повернення до Києва надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні залежать від тих кроків, які зробить уряд країни в плані нормалізації відносин з Грузією.

Про це повідомляє агентство “Новини Грузії”з посиланням на пресслужбу МЗС Грузії.

У міністерстві закордонних справ Грузії нещодавно завершилася перша робоча зустріч з послом Грузії в Україні Теймуразом Шарашенідзе, відкликаним з Києва для консультацій після того, як експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі був призначений на посаду голови Виконавчого комітету реформ (ДКР), консультативно-дорадчого органу при президентові України. Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав 7 травня, а вже 8 травня Шарашенідзе відправився в Тбілісі. Посол прибув до Грузії на авіарейсі з Мінська і відразу ж був направлений в двотижневий карантин. В результаті консультації з послом почалися тільки сьогодні.

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Як заявив сам Шарашенідзе до початку консультацій, його відклик був обраний в якості форми протесту.

“Я передав українській владі ноту протесту. Формою протесту було обрано відгук посла для консультацій. Я приїхав і сьогодні ми починаємо консультації. Наш протест Україна прийняла як стратегічний партнер і не не здивувалася такому рішенню”, – сказав посол.

“На сьогоднішній зустрічі ми заслухали інформацію посла і обговорили питання і перспективи двосторонніх відносин між Грузією і Україною з урахуванням ситуації, що склалася. Ми хотіли б ще раз уточнити, що виклик посла в столицю для консультацій є кроком, прийнятим у дипломатичній практиці. Грузинська сторона прийняла це рішення у зв’язку з призначенням особи, засудженої в Грузії, українською владою на державну посаду, що, на думку грузинської сторони, не відповідає духу співпраці між двома країнами”, – сказано в заяві МЗС Грузії.

При цьому МЗС Грузії підкреслює, що в Тбілісі не планують переглядати стратегічне партнерство між двома країнами.

“Грузія продовжує працювати з Україною щодо ряду стратегічних питань – це окупація територій, процес європейської та євроатлантичної інтеграції, в звичайному порядку. Природно, ми будемо спостерігати за розвитком процесів в Україні, які кроки зробить український уряд в плані нормалізації відносин з Грузією, і відповідно до цього буде прийнято рішення про дату повернення посла в Україну”, – сказано в повідомленні МЗС Грузії.

Раніше стало відомо, що Грузія відкликала свого надзвичайного і повноважного посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України.