Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про масові сексуальні злочини щодо українок у Бучі, під час тимчасової окупації міста російськими військовими.

Про це йдеться у статті британського видання BBC.

Омбудсменка повідомила, що після звільнення Бучі від російської окупації, надходять повідомлення про масові зґвалтування українок російськими військовими.

Зокрема стало відомо про те, що російські окупанти тримали в одному із підвалів Бучі близько 25-ти дівчат віком від 14-ти до 24-ох років, яких систематично ґвалтували. Як заявила Денісова, зараз 9-ть із цих дівчат – вагітні.

“Російські солдати сказали їм, що зґвалтують їх до такої міри, що вони не захочуть сексуального контакту з жодним чоловіком, щоб не дати їм народити українських дітей”, – наголосила омбудсменка.

За її словами, інформацію про зґвалтування українських жінок отримують регулярно. Жінки дзвонять на гарячу лінію або ж пишуть свою історію у спеціальному Telegram-каналі.

Так, на гарячу лінію подзвонила 25-річна дівчина, яка повідомила про зґвалтування росіянами своєї 16-річної сестри. Це відбулось прямо на вулиці. Вона додала, що під час сексуального насилля окупанти кричали, що таке станеться “з кожною нацистською повією”.

Водночас, зауважила Денісова, наразі оцінити масштаби сексуальних злочинів росіян, скоєних під час окупації українських територій, неможливо. За словами омбудсменки, не кожна зґвалтована жінка готова розповісти про те, що з нею сталось.

“Більшість жінок звертаються за психологічною підтримкою, тому ми не можемо зафіксувати це як злочин, поки вони не нададуть нам своїх свідчень”, – сказала Денісова.

Вона додала, що Україна буде домагатись від ООН створення спеціального трибуналу, який буде судити особисто президента РФ Володимира Путіна за звинуваченням у всіх військових злочинах, зокрема і зґвалтуваннях.