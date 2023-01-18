Про це повідомив голова у Національної поліції України Ігор Клименко у Facebook.
За його словами, загинуло 16 людей, з них 2 — діти. Крім того, 9 перебували на борту гелікоптера. 22 постраждалі особи зараз знаходяться в лікарні, з яких 10 — діти.
Клименко запевнив, що на місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Також триває огляд місця події.
Зауважимо, що станом на раном 18 січня міністром внутрішніх справ України був Денис Монастирський, а його першим заступником — Євгеній Єнін.
Нагадаємо, що 18 січня у місті Бровари Київської області поряд з будівлею дитячого садка впав гелікоптер. Згодом стало відомо, що він належав ДСНС.
За даними місцевої вдали, під час падіння вертольота у Броварах у садку перебували діти та співробітники закладу.
Як заявила “Суспільному” речниця поліції Київщини Ірина Прянишникова гелікоптер впав “біля дитячого садка”.
ОНОВЛЕННЯ 10:34. За попередньою інформацією станом на зараз у Броварах загинули 17 людей, з них 2 дітей, пише голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
10:55 Згодом стало відомо про ще одного загиблого. Станом на зараз внаслідок авіакатастрофи у місті зафіксовано 18 жертв, серед них — 3 дітей.
Також 29 людей поранено, серед яких — 15 дітей: “Потерпілим надається вся необхідна допомога. На місці працюють всі оперативні служби”, — додав Кулеба.
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