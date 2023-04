Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Відтак, у Ліверпулі офіційно стартував #HelpUkraineSong – глобальний рух, який має об’єднати світ у завершальний день пісенного конкурсу “Євробачення-2023” на знак солідарності з Україною під час збору грошей для дітей, які постраждали через війну. Це відбудеться 13 травня 2023 о 12:00 за британським часом або о 14.00 за київським часом.

У Мінкульті розповіли, що HelpUkraineSong буде найбільшим у світі фізичним і цифровим флешмобом. Він пройде по всій Великій Британії під час підготовки до “Євробачення-2023” та у завершальний день конкурсу. Люди збиратимуться разом, щоб виконати пісню The Beatles “With A Little Help From My Friends” о 12:00 за британським часом і донатити для War Child – єдиної спеціалізованої благодійної організації для дітей, які постраждали через війну.

Відтак, кожен охочий зможе взяти участь у масштабних подіях, що відбуватимуться по всій країні, або ж заспівати невеликою компанією, або навіть сидячи на власному дивані. Напередодні та в день фіналу конкурсу людям пропонується завантажити свою версію пісні в будь-які соцмережі з хештегом #HelpUkraineSong. Можна просто співати, танцювати чи робити пантоміми під неї.

“Такий рух демонструватиме солідарність із постраждалими від повномасштабної війни РФ в Україні та має заохотити учасників збирати кошти для War Child. Ця благодійна організація має продовжувати свою життєво необхідну діяльність із захисту, навчання й забезпечення мільйонів дітей, які постраждали від війни, що триває”, – пояснили у Міністерстві культури.

А також додали, що українські учасники “Євробачення” у минулому та нинішні, а також українська публіка братимуть участь у подіях наживо або онлайн. Цей рух у всьому світі підтримають також провідні музиканти й амбасадори.

“Підтримка нашої культури має екзистенційне та фундаментальне значення для всіх людей в Україні. Ми вітаємо та підтримуємо беззастережно потужні творчі ініціативи, такі як #HelpUkraineSong, які об’єднують людей через солідарність з нашою відважною країною, яка бореться за цінності свободи у неспровокованій війні, і демонструють сильну міжнародну підтримку, яка є такою важливою для нашого спільного успіху”, – зазначив очільник Мінкульту.

Довідково. Акція солідарності відбудеться за ініціативою креативної компанії Aurora за підтримки Національних музеїв Ліверпуля, War Child, Міністерства культури та інформаційної політики України та Hoshva PR & DGTL.