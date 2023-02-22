Організатори конкурсу Євробачення оголосили список ведучих та коментаторів цьогорічного шоу. Пісенний конкурс будуть вести українці Юлія Саніна та Тімур Мірошниченко разом з британцями Ханною Веддінгхем, Алішею Діксон, Гремом Нортоном, Мелом Ґедройці, Райланом, Скоттом Міллзі, Семом Квеком та Клер Суїні.

Про це повідомило “Суспільне“.

Юлія Саніна, фронтменка гурту The Hardkiss, стане однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу Євробачення-2023. Захід відбудеться на арені Liverpool в суботу, 13 травня.

Українська співачка проведе 67-й Пісенний конкурс Євробачення-2023 перед 160-мільйонною аудиторією з усього світу разом з легендою Євробачення у Великій Британії Гремом Нортоном, всесвітньо відомою британською актрисою та виконавицею Ханною Веддінгхем і зірковою телеведучою, співачкою Алішею Діксон. Юлія Саніна приєднається до британок Ханни Веддінгхем та Аліші Діксон, аби провести два півфінали конкурсу 9 та 11 травня.

“Для мене велика честь вести Євробачення-2023. Цього року ми станемо свідками унікального шоу, яке Україна розділить із Британією. Мені водночас бентежно і радісно бути частиною Євробачення цьогоріч. Я впевнена, що, навіть під час війни ми продемонструємо свою прекрасну культуру на найвищому рівні”, — поділилася Юлія Саніна.

Тімур Мірошниченко, який є незмінним ведучим Нацвідборів Євробачення та коментатором Євробачення в Україні, буде кореспондентом шоу в Ліверпулі. Його показуватимуть у відеовставках під час прямих етерів. Він буде мовити прямо з епіцентру подій.

“Я вже майже двадцять років є частиною української родини Євробачення, і це завжди незвичайно особлива подія, яка усіх нас об’єднує музикою. Я радий бути коментаторським голосом України з Ліверпуля, знайомити нових та існуючих шанувальників Євробачення з усіма подіями прямо з Арени та, безсумнівно, деякими ексклюзивами із залаштунків!” — розповів Тімур Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко разом з Семом Квеком стануть ведучими прямої трансляції урочистої Церемонії відкриття Євробачення-2023 на офіційному YouTube-каналі конкурсу.

Коментаторами прямих трансляцій півфіналів конкурсу Євробачення на BBC One та BBC iPlayer стануть радіодіджеї Скотт Міллз і Райлан. На BBC Radio Merseyside трансляцію вестиме спеціальна команда коментаторів, зокрема Клер Суїні.

Конкурс Євробачення є одним з найбільших та найбільш очікуваних музичних заходів у світі. Цього року він пройде в Ліверпулі, Велика Британія, з 7 по 13 травня. У ньому братимуть участь представники понад 40 країн.