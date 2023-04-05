Сьогодні, 5 квітня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі зустрівся з російськими посадовцями в Калінінграді, аби обговорити ситуацію щодо гарантування ядерної безпеки на тимчасово окупованій російськими військами Запорізькій атомній електростанції.

Про це він написав у Twitter.

“Сьогодні в Калінінграді я зустрівся з високопосадовцями кількох російських відомств. Я продовжую свої зусилля щодо захисту Запорізької атомної електростанції”, – написав Гроссі.

А також додав, що його нещодавній візит на ЗАЕС підтвердив “нагальну необхідність досягнення цієї життєво важливої мети, яка відповідає спільним інтересам”.

Нагадаємо, що 29 березня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС. Після цього він заявив, що кількість російських окупаційних військ довкола атомної електростанції збільшилась.

Як відомо, гендиректор МАГАТЕ вперше відвідав окуповану РФ ЗАЕС у вересні минулого року. Метою нового візиту було “з перших уст оцінити серйозність ситуації з ядерною безпекою та охороною на об’єкті”.

МАГАТЕ має команду експертів на ЗАЕС з вересня 2022 року, однак Гроссі описав ситуацію як “все ще нестабільну”.

“Очевидно, що в усьому цьому регіоні посилюється військова активність. Тому захистити ЗАЕС неможливо”, – сказав він.

Під час свого сьомого візиту до України і другого – до ЗАЕС, Гроссі переконався, що захист станції є вкрай необхідним.

“Я мав можливість оцінити збитки Запорізької АЕС після обстрілу 20 листопада і також проблеми, які виникли після повторюваних блекаутів. Захист Запоріжжя – це посильна задача. Міжнародне агентство з атомної енергії і особисто я будемо продовжувати працювати в цьому напрямку”, – зауважив він.

Також він зазначив, що існували різні ідеї і концепції щодо захисту. Спочатку увага була зосереджена на можливості створення чітко визначеної зони навколо станції. Проте побудова фортеці не розглядалася.

“Ідея полягає в тому, щоб узгодити певні принципи, певні зобов’язання, зокрема, не атакувати станцію. Це атомна електростанція. Це не військова база”, – резюмував Гроссі.