Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційну заяву МАГАТЕ.
Водночас агенство спростувало повідомлення російських ЗМІ про те, що Гроссі нібито має відвідати Москву для обговорення ситуації на ЗАЕС.
29 березня гендиректор Рафаель Гроссі відвідав атомну станцію. Там відбулася ротація членів постійної місії МАГАТЕ, яка працювала на ЗАЕС із вересня 2022 року.
Під час свого візиту гендиректор МАГАТЕ сказав, що ситуація на електростанції погіршилася. Крім того, протягом останніх місяців посилилася військова активність навколо об’єкта. Хоча, як він запевняв, ЗАЕС не будуть перетворювати на військову базу.
- Президент України Володимир Зеленський 27 березня у межах робочої поїздки до Запорізької області провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.
- Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що остання резервна лінія електропередач напругою 330 кіловольтів (кВ) на Запорізькій АЕС, пошкоджена 1 березня внаслідок атаки військ РФ, й досі залишається відключеною та знаходиться на ремонті.
- 28 лютого глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі висловив занепокоєння щодо Запорізької АЕС в Україні, посилаючись на затримки ротації персоналу.