Генеральний директор Міжнародного агенства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 5 квітня планує поїхати до російського ексклава Калінінграда, аби обговорити ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційну заяву МАГАТЕ.



Водночас агенство спростувало повідомлення російських ЗМІ про те, що Гроссі нібито має відвідати Москву для обговорення ситуації на ЗАЕС.

29 березня гендиректор Рафаель Гроссі відвідав атомну станцію. Там відбулася ротація членів постійної місії МАГАТЕ, яка працювала на ЗАЕС із вересня 2022 року.

Під час свого візиту гендиректор МАГАТЕ сказав, що ситуація на електростанції погіршилася. Крім того, протягом останніх місяців посилилася військова активність навколо об’єкта. Хоча, як він запевняв, ЗАЕС не будуть перетворювати на військову базу.