Джерело: ДП “НАЕК “Енергоатом” в Telegram.

“Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС”, – йдеться у повідомленні.

Раніше Рафаель Гроссі відкладав заплановану поїздку. Він посилався на безпекову ситуацію та чекав, коли візит можна буде реалізувати.

“Він (Гроссі. – Ред.) чекає, коли зможе безпечно доїхати”, – казало джерело.

Очікувалося, що він відвідає станцію 14 червня, але після переговорів у Києві днем раніше дипломатичне джерело повідомило, що візит буде відкладено.