Джерело: ДП “НАЕК “Енергоатом” в Telegram.
“Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС”, – йдеться у повідомленні.
Раніше Рафаель Гроссі відкладав заплановану поїздку. Він посилався на безпекову ситуацію та чекав, коли візит можна буде реалізувати.
“Він (Гроссі. – Ред.) чекає, коли зможе безпечно доїхати”, – казало джерело.
Очікувалося, що він відвідає станцію 14 червня, але після переговорів у Києві днем раніше дипломатичне джерело повідомило, що візит буде відкладено.
Раніше Рафаель Гроссі закликав надати експертам ширший доступ до території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) для перевірки “суттєвої розбіжності” у даних про рівень води на зруйнованій Каховській дамбі, яка використовувалась для охолодження реакторів станції. Оскільки висота рівня води є основною характеристикою для тривалої роботи водяних помп.
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