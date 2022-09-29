Генеральний директор книжкового онлайн-магазину Yakaboo Іван Богдан потрапив у скандал, заявивши, що книги в їхній інтернет-книгарні купують переважно жінки "за гроші чоловіків". Таке висловлювання українці назвали "сексистським", наголосивши, що більше нічого не куплятимуть на Yakaboo.

Про це він заявив на зустрічі “Українська книга: після війни, геть від Москви”, де виступав одним зі спікерів.

Коли Богдана попросили окреслити портрет сучасного українського читача, він відповів, що книги на Yakaboo переважно купують жінки, додавши, що вони роблять завдяки коштам своїх чоловіків.

“Загалом більше купують жінки. Ну, як завжди, витрачають кошти, які заробляють чоловіки”, – заявив Іван Богдан.

Таке твердження сколихнуло соціальні мережі. Користувачі активно критикують слова Івана Богдана, вимагаючи офіційних вибачень, закликаючи відмовитися магазину та замовляти книги безпосередньо у видавництв. Зауважимо, що в Yakaboo поки що не надали офіційного коментаря.

Однією з перших на слова гендиректора звернула увагу TikTok-блогерка під назвою bezkhvosta.books: “Ми тепер свої гроші витрачатимемо деінде. Тільки недалекоглядна людина може принижувати свою ж цільову аудиторію”, — написала вона та закликала своїх підписників бойкотувати товари Yakaboo.

Подібні коментарі можна побачити й під останніми дописами Yakaboo в Instagram. Там магазин розкритикувала журналістка і ведуча YouTube-каналу “Палає” Емма Антонюк: “Чоловік не дав мені грошей ні на цю, ні на інші книжки на Yakaboo”, – йдеться в її повідомленні.

Богдан відреагував на інцидент під публікацією журналістки Тетяни Гонченко у Telegram: “З усією повагою до жінок, нікого не хотів образити, це чесно. Насправді я в захваті від того, що українські жінки активно читають і купують книжки. Просто маю власний кейс – пожартував, згадавши в яку суму мені обходиться захоплення книжками моєї дружини, хоча сам завжди заохочую її до цього. Однак, каюся, це абсолютно не показова історія для сучасного світу, у якому жінки незалежні й успішні. Тому вибачаюся перед усіма”, – написав СЕО Yakaboo.