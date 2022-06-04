Генерал-командувач Національної гвардії Каліфорнії Девід Болдвін закликав американських та інших західних чиновників якомога швидше відправити винищувачі в Україну.

Про це повідомляє американське видання Politico.

“Винищувачі “МіГ” – найкраще рішення для підтримки українців, але американські чи західні винищувачі – це варіанти, які також необхідно розглянути якнайшвидше”, – заявив Девід Болдвін.

Також він додав, що американські військові чиновники співпрацюють з українськими колегами над запитом Києва щодо винищувачів для того, щоб допомогти протистояти наступу РФ.

Перевагою у тому, що українці можуть отримати винищувачі “МіГ” є те, що українські пілоти вміють ними керувати.

“Якщо українські військові збираються використовувати літаки західного типу, то необхідно детально обговорити їх кількість, тип й можливості літаків, які можуть бути доступними”, – наголосив генерал Девід Болдвін.

Національна гвардії Каліфорнії давно співпрацює з українськими військовими. Вони разом проводять спільні навчання у Східній Європі в межах державного партнерства з 1990-х років. Відколи Росія здійснила повномасштабне вторгнення на територію України, гвардійці допомагали робити запити до Пентагону щодо озброєння України.

Девід Болдвін зазначив, що члени Каліфорнійської гвардії, зокрема пілоти, щодня спілкуються з українськими солдатами та діляться своїми тактиками.