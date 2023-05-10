10 травня Генеральний прокурор США Меррік Гарленд дозволив першу передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні.

Про це інформує Reuters.

Минулого року Міністерство юстиції звинуватило російського олігарха Костянтина Малофєєва в порушенні санкцій, накладених на Росію після повномасштабного вторгнення в Україну.

Президент США Джо Байден наприкінці 2022 року підписав закон, який дозволяє Міністерству юстиції передавати частину конфіскованих активів Держдепу для допомоги Україні. Проте законодавство США раніше обмежувало використання урядом конфіскованих активів.

Влада США звинуватила Малофєєва, власника православного телеканалу Tsargrad TV, у фінансуванні сепаратистів у тимчасово окупованому Криму, який Росія незаконно анексувала у 2014 році.

Тоді ж, за словами Гарленда, він також оголосив про “конфіскацію мільйонів доларів з рахунку у фінансовій установі США, пов’язаній із порушеннями Малофеєвим санкцій”.

У лютому Генпрокурор США заявив, що санкціонував передачу цих грошей для використання в Україні.

Хоча це перший переказ Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відновлення України, – зауважив Гарленд, – він не буде останнім”.

Зауважимо, Малофєєв, який заперечував фінансування сепаратистів, потрапив під санкції Вашингтона у 2014 році, а у 2022 російського олігарха звинуватили у порушенні санкцій. Голова цільової групи KleptoCapture Міністерства юстиції Ендрю Адамс заявив у січні, що перші конфісковані кошти незабаром можуть бути перераховані Україні.

Наприкінці минулого року прокурори заявили в судових документах, що вони мають право заморозити гроші на рахунку Малофєєва в Sunflower Bank у Денвері, оскільки він намагався перерахувати їх діловому партнеру попри санкції США.

Оскільки Малофєєв не оскаржив запит на конфіскацію, прокурори заявили в четвер, 2 лютого, що кошти мають бути конфісковані за замовчуванням.

Зокрема, оперативна група KleptoCapture тимчасово конфіскувала активи інших російських олігархів, зокрема яхту вартістю 300 млн доларів, але ще не отримала наказу про їхню конфіскацію назавжди.

Зауважимо, вже у лютому Федеральний суд Манхеттена дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать російському олігарху Костянтину Малофєєву, що відкрило шлях для подальшого спрямування цих коштів Україні.