Російський олігарх Михайло Гуцерієв переписав свій бізнес в Україні на громадянина Туреччини Догана Месута для того, щоб уникнути конфіскації.

Про це йдеться у розслідуванні Trap Aggressor та в даних на сайті аналітичного центру YouСontrol.

Зазначається, що сучасні логістичні склади на 80 тисяч квадратних метрів поблизу Києва, які могли бути конфісковані на користь України, перереєстрували на турецького бізнесмена 12 грудня. Мовиться про українську компанію “МЛП-Чайка”.

Раніше, 25 серпня 2022 року, Печерський районний суд наклав арешт на 80 тисяч квадратних метрів логістичних приміщень поблизу Києва, які належать цьому підприємству.

У своєму клопотанні прокурор зазначив, що ці компанії фактично до сьогодні підконтрольні громадянину РФ Михайлу Гуцерієву. Але менше ніж за місяць арешт скасували.

За даними слідства компанія “МЛП-Чайка” входить до структури російських підприємств “Міжнародне логістичне партнерство”. “МЛП” своєю чергою входить до бізнес-групи “Сафмар”, що безпосередньо належить Гуцерієву.

Під час розслідування виявилося, що за кілька років до арешту майно було вперше переписане на іншу особу. Правозахисник компанії “МЛП-Чайка” стверджував, що власницею підприємства є громадянка України Вікторія Кущ, яка має численні подяки від ЗСУ, ТРО та Нацполіції, а кошти від діяльності підприємства використовуються для непорушності конституційного ладу, державної влади та меж території України.

Адвокат сторони захисту заявив, що арешт накладено необґрунтовано, а розгляд клопотання про арешт відбувся без виклику власника до суду. Тоді ж суд задовольнив це клопотання й вирішив, що арешт накладено необґрунтовано.

Проте під час розслідування Trap Aggressor було встановлено, що Вікторія Кущ, яка була бенефіціаркою компанії “МЛП-Чайка” з 2014-го року проживає в Росії і пов’язана з російським олігархом Михайлом Гуцерієвим. Після виходу розслідування в реєстрі юридичних осіб з’явились зміни. Відтак, бенефіціаром компанії зазначений громадянин Туреччини Доган Месут.

Зазначимо, що 19-го жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський наклав санкції на російського олігарха, головного акціонера компанії “Сафран” до якої входять “РосНефть”, “НК Нефтіса”, “Рускій уголь” і “Моспромстрой” Михайла Гуцерієва. У межах санкцій йому заборонили розпоряджатися власними активами на території України на 10 років.