Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова взяла відпустку на один день 20 грудня. Саме на ту дату, якою була підписано повідомлення про підозру п’ятому президенту, лідеру "Європейської Солідарності" Петру Порошенку.

Про це йдеться у наказі, копія якого є у розпорядженні адвоката Ігоря Голованя.

Саме заступник Генпрокурора Симоненко і підписав повідомлення про підозру Петру Порошенку – хоча відповідно до закону за відсутності Генерального прокурора його обов’язки має виконувати перший заступник Генпрокурора.

Довідка. 20 грудня 2021 року Петру Порошенку повідомили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій “ЛНР” і “ДНР”. За версією слідства, у період з листопада 2014 року по січень 2015 року Порошенко санкціонував закупівлю вугілля у підконтрольних “ЛНР” та “ДНР підприємств. Тиждень тому підозру підписав виконувач обов’язків Генерального прокурора Олексій Симоненко, оскільки Ірина Венедіктова раптово пішла у відпустку.