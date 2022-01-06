Про це йдеться у наказі, копія якого є у розпорядженні адвоката Ігоря Голованя.
Саме заступник Генпрокурора Симоненко і підписав повідомлення про підозру Петру Порошенку – хоча відповідно до закону за відсутності Генерального прокурора його обов’язки має виконувати перший заступник Генпрокурора.
Довідка. 20 грудня 2021 року Петру Порошенку повідомили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій “ЛНР” і “ДНР”. За версією слідства, у період з листопада 2014 року по січень 2015 року Порошенко санкціонував закупівлю вугілля у підконтрольних “ЛНР” та “ДНР підприємств. Тиждень тому підозру підписав виконувач обов’язків Генерального прокурора Олексій Симоненко, оскільки Ірина Венедіктова раптово пішла у відпустку.
- Нагадаємо, раніше адвокат повідомив, що у Печерському суді з грубим порушенням закону планується розгляд клопотання про арешт майна п’ятого Президента, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.
- Пресслужба ДБР повідомляє, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Нагадаємо, що п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко наголосив на необхідності санкцій проти російського газопроводу “Північний потік-2” як засобу впливу та захисту від президента Росії Володимира Путіна.
- Також лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко певен, що справа, яку сфабрикували проти нього за вказівкою Володимира Зеленського, штовхає нинішнього президента на шлях Януковича і Лукашенка, що репресували опозицію