Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
РФ продовжує вести загарбницьку війну, ігноруючи Міжнародне гуманітарне право, продовжує завдавати ударів по території України із застосуванням зенітних керованих ракет, здійснює обстріли невійськових об’єктів.
Протягом минулої доби противник завдав 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 28 авіаційних ударів. Здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.
Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил РБ. На території цієї країни продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил РФ. У прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей утримуються визначені підрозділи противника.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.
На Лиманському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі північніше Григорівки та біля Спірного.
На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут, противник провів атаки в районах населених пунктів Хромове та Іванівське, успіху не мав.
На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення.
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки.
На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.
У пресслужбі наголосили, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Так, всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками. Внаслідок цього противник використовує цивільні навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях.
Зокрема у населеному пункті Високе Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь. Медичні послуги надаються виключно російським військовослужбовцям. Станом на 15 квітня на лікуванні перебувало близько 100 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.
Водночас росіяни продовжують грабувати цивільне населення України, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України. У місті Бердянськ Запорізької області, так звана російська окупаційна “влада” намагається вивезти викрадену кукурудзу, завантажуючи її на баржі.
Окрім цього, російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятих територій України. Зокрема, в населеному пункті Таврія Херсонської області, загарбники активно здійснюють будинковий обхід місцевих мешканців, з метою перевірки наявності російського паспорта. Громадянам України, які не отримали російський паспорт, повідомлено, що у разі неоформлення документів до 1 червня, таку особу буде депортовано з конфіскацією усього особистого майна.
Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів. Наші захисники збили 4 ворожих БпЛА (2 – типу “Орлан-10”, 1 розвідувальний “Елерон” та 1 дрон-камікадзе “Ланцет”). Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів противника”, – зазначили у Генштабі ЗСУ.
- В Україні триває 417-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу, станом на 16 квітня українські захисники ліквідували вже понад 182 тисячі російських солдатів, з яких – 520 за минулу добу.
- Також авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 3 – по зенітно-ракетних комплексах. Минулої доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.
- Для поповнення втрат у живій силі, у Російській Федерації поводять кампанію з підтримки мобілізації.
- Зважаючи на те, що українські сили готуються до весняного контрнаступу, який може відкрити нову фазу майже 14-місячної війни, в оприлюднених документах Пентагону приділена підвищена увага до недоліків військової допомоги Заходу.