Триває чотириста сімнадцята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Ворог зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, нашими захисниками відбито понад 45 атак противника.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

РФ продовжує вести загарбницьку війну, ігноруючи Міжнародне гуманітарне право, продовжує завдавати ударів по території України із застосуванням зенітних керованих ракет, здійснює обстріли невійськових об’єктів.

Протягом минулої доби противник завдав 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 28 авіаційних ударів. Здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.

Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил РБ. На території цієї країни продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил РФ. У прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей утримуються визначені підрозділи противника.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі північніше Григорівки та біля Спірного.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут, противник провів атаки в районах населених пунктів Хромове та Іванівське, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

У пресслужбі наголосили, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Так, всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками. Внаслідок цього противник використовує цивільні навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях.

Зокрема у населеному пункті Високе Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь. Медичні послуги надаються виключно російським військовослужбовцям. Станом на 15 квітня на лікуванні перебувало близько 100 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.

Водночас росіяни продовжують грабувати цивільне населення України, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України. У місті Бердянськ Запорізької області, так звана російська окупаційна “влада” намагається вивезти викрадену кукурудзу, завантажуючи її на баржі.

Окрім цього, російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятих територій України. Зокрема, в населеному пункті Таврія Херсонської області, загарбники активно здійснюють будинковий обхід місцевих мешканців, з метою перевірки наявності російського паспорта. Громадянам України, які не отримали російський паспорт, повідомлено, що у разі неоформлення документів до 1 червня, таку особу буде депортовано з конфіскацією усього особистого майна.