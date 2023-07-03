Триває чотириста дев’яносто п’ята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ

РФ продовжує вести загарбницьку війну. Попри значні втрати, ворог не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території.

Противник продовжує вбивати цивільне населення України і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши три зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 20 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” по цивільних інфраструктурних об’єктах у Сумській, Донецькій та Запорізькій областях. В результаті протиповітряного бою, силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 14 ударних БпЛА типу “Shahed”.

Окрім того, ворог завдав 44 авіаційних ударів та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У пресслужбі попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація – без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи РБ виконують завдання у прикордонних з Україною районах. Розпочалось переміщення підрозділів армії РФ, що проходили підготовку на білоруських полігонах, для їх подальшої участі у бойових діях на території України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів по місту Суми та в районі Катеринівки Сумської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безрезультатні наступальні дії південно-східніше Оріхово-Василівки та західніше Бахмута.

На Авдіївському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку, незважаючи на ворожі авіаційні удари та вогонь артилерії, наші захисники відбили усі 14 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли більш як 10 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.