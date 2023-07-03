Джерело: ОК “Південь”

Ворог маневрує і на суходолі, повертаючись на позиції, де сходить вода після повені, і в морі, де відчуває неспокій за долю свого корабельного угруповання.

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває дев’ять кораблів, серед них два надводних ракетоносії, спорядження яких до 16 “Калібрів”. Тоді як один корабель маневрує в Азовському морі, викриваючи надводну ситуацію і контролюючи судноплавство.

Цілодобово противник застосовував тактичну авіацію із випуском КАБів на Бериславщині. Пошкоджено близько десятка будинків і будівель, кілька приватних автівок. На щастя – без людських втрат. Протягом нічної повітряної дронової атаки в нашій зоні відповідальності знищено 2 “Shahed-136” над Миколаївщиною і 4 над Кіровоградщиною. Ворог посилив обстріли до 90 на добу, при цьому кількість снарядів майже сягає 600. Зокрема під активним вогнем перебуває Херсон, Антонівка, Золота Балка, Садове.

Одначе, у відповідь наші ракетно-артилерійські підрозділи влучною вогневої роботою забезпечили втрати ворога в кількості 21 росіянина, трьох човнів, трьох ударних безпілотників “Ланцет” та однієї крупнокаліберної гармати “Гіацинт-Б”. Зменшуючи ворожий потенціал, відмінусовано три польові пункти боєпостачання.

У пресслужбі зауважили, що з огляду на розвиток подій та пошук ворогом нової тактики дій за різними напрямками, слід враховувати, що рівень загрози ракетних та дронових ударів по південних регіонах залишається дуже високим.

Тож закликали відповідально і свідомо ставитися до сигналів повітряної тривоги.

Раніше у Генштабі повідомили, що сьогодні вночі РФ знову атакувала ракетами та іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.