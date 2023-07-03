В Україні триває 495-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час українські воїни ліквідували більш як 230 тисяч російських загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Згідно з сьогоднішніми даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – з 22 лютого 2022 року по 3 липня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 230260 (+600),

танків ‒ 4057 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11) од,

артилерійських систем – 4220 (+32) од,

РСЗВ – 641 (+4) од,

засоби ППО ‒ 391 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 309 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16),

крилаті ракети ‒ 1264 (+3),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18) од,

спеціальна техніка ‒ 590 (+7).

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.