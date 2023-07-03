Джерело: Генштаб ЗСУ
Згідно з сьогоднішніми даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – з 22 лютого 2022 року по 3 липня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 230260 (+600),
- танків ‒ 4057 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11) од,
- артилерійських систем – 4220 (+32) од,
- РСЗВ – 641 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 391 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16),
- крилаті ракети ‒ 1264 (+3),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18) од,
- спеціальна техніка ‒ 590 (+7).
Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.
- Триває чотириста дев’яносто четверта доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.
- Ворог здійснив наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, проте безрезультатно.
- В Україні триває 494-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час, станом на 2 липня українські воїни ліквідували більш як 229 тисяч російських загарбників.