Триває чотириста сорок шоста доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 37 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Про це мовиться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав двох ракетних ударів по Костянтинівці Донецької області, застосувавши ЗРК С-300. Крім того, завдав 38 авіаційних ударів та здійснив більш як 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

У пресслужбі застерегли, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках – без особливих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли низки населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Цієї доби вів безрезультатні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кислівка.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Спірного.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.

На Авдіївському напрямку противник продовжує знищувати інфраструктуру населених пунктів, завдав авіаційних ударів по Авдіївці.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Шахтарське.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Вільне Поле Донецької області, Мала Токмачка Запорізької області та Станіслав Херсонської області.

У Генштабі повідомили, що віднедавна на тимчасово захопленій території Запорізької області особам, які погодились співпрацювати з російськими окупантами, запропоновано зафіксувати у письмовому вигляді відмову від громадянства України та прийняти російське. Тим, хто відмовляється, загарбники погрожують звільненням із робочих місць з подальшим переслідуванням.

З метою посилення контролю за населенням, у тимчасово окупованому Криму оперативні групи МВС та ФСБ РФ проводять рейди залізничними станціями та автовокзалами. У першу чергу перевірці підлягають кримські татари.