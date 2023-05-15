Станом на ранок 15 травня ворог збільшив у Чорному морі корабельне угруповання до 12 одиниць, зокрема знову наростив присутність ракетоносіїв. До підводного човна долучився надводний фрегат. Утім, згодом їх обидва завели у пункти базування.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Натомість малий ракетний корабель ще з 8 “Калібрами”, ледь не вперше за часів повномасштабного вторгнення, зайшов для виконання завдань в Азовське море, де продовжує чергування, імовірно, як ще один елемент забезпечення прикриття та захисту Кримського мосту.

Відтак в Азовському морі перебувають два ворожих кораблі, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – до 8 ракет.

Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до п’яти ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – до 4 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 19 суден, з них два рухались у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 31 судно, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

У пресслужбі застерегли, що загроза ракетних і дронових атак зберігається, як і мінна небезпека на суші і в морі.

Сили оборони продовжують бойову роботу із захисту відвойованих територій та вивільнення тимчасово окупованих, але для збереження ваших власних життів необхідна ще й ваша свідомість. Закликали бути пильними і обачними: не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обмеження правового режиму воєнного стану.