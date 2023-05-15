Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.
Натомість малий ракетний корабель ще з 8 “Калібрами”, ледь не вперше за часів повномасштабного вторгнення, зайшов для виконання завдань в Азовське море, де продовжує чергування, імовірно, як ще один елемент забезпечення прикриття та захисту Кримського мосту.
Відтак в Азовському морі перебувають два ворожих кораблі, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – до 8 ракет.
Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до п’яти ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – до 4 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 19 суден, з них два рухались у напрямку протоки Босфор;
- до Чорного моря – 31 судно, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
У пресслужбі застерегли, що загроза ракетних і дронових атак зберігається, як і мінна небезпека на суші і в морі.
Сили оборони продовжують бойову роботу із захисту відвойованих територій та вивільнення тимчасово окупованих, але для збереження ваших власних життів необхідна ще й ваша свідомість. Закликали бути пильними і обачними: не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обмеження правового режиму воєнного стану.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у Бахмуті тривають важкі бої – російські військові підтягують до околиць десантно-штурмові загони. У місті та на околицях “зараз все складно”.
- Низка квітневих безпілотних і ракетних ударів російської армії по Україні, ймовірно, є частиною нової повітряної кампанії, спрямованої на зрив контрнаступу ЗСУ.
- Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.