Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Армія дронів” – це комплексна програма, яка здійснюватиме системну закупівлю дронів, їхній ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів. Реалізація цього проєкту допоможе ЗСУ спостерігати лінію фронту, а це близько 2470 кілометрів, та давати ефективну відсіч ворожим атакам.
Пріоритетом проєкту є 200 професійних безпілотних авіаційних комплексів тактичного рівня для повітряної розвідки. Такі дрони можуть літати до 24 годин, на відстань до 160 км та на висоті до 5 км. Вони оснащені декількома камерами з тепловізором, датчиками положення та програмним забезпеченням. Головне – їх складно помітити, а отже, складно збити.
Також кожен охочий зможе надіслати свій дрон на склад партнерів проєкту – Help Ukraine у Польщі або Razom for Ukraine в США. Звідти його доставлять в Україну.
Українці також зможуть відправити дрон через будь-яке відділення партнера проєкту – “Нової пошти”. Для цього необхідно принести дрон, сказати кодові слова “доставлення для ЗСУ на “Армію дронів”, і оператор самостійно оформить відправлення.
Необхідні квадрокоптери з наступними параметрами:
- батарея місткістю не менш ніж 5000 мАч;
- дальність польоту від 1 км;
- камера з роздільною здатністю не менш ніж 20 Мп;
- тривалість заряджання не менш ніж 30 хвилин;
- параметри фото — не менше ніж 5280х3956, параметри відео – не менше ніж 3840×2160;
- бажано з джойстиком і пультом керування.
Проте дрон не обов’язково має бути новим, головне, щоб він був справним і придатним до використання.
“Допомогти ЗСУ і долучитися до збору можна з будь-якого куточка світу й внести свою допомогу у два кліки через платформу UNITED24. Або задонатити нам власний дрон”, – зазначив Михайло Федоров.
- Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації України запроваджує проєкт IT Generation для того, щоб українці могли здобути безоплатну та якісну ІТ-освіту.
- У травні ІТ-армія атакувала більше ніж 240 російських ресурсів за тиждень. Серед них російські ЗМІ, авіасектор та сервіси для бізнесу.
- Також в Україні терміналами Starlink може користуватися будь-хто охочий. Раніше вони були призначені лише для об’єктів критичної інфраструктури.