Для того, щоб посилити українську армію та зберегти життя військових, Генштаб ЗСУ, Міністерство цифрової трансформації та UNITED24 розпочинають проєкт "Армія дронів"

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Армія дронів” – це комплексна програма, яка здійснюватиме системну закупівлю дронів, їхній ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів. Реалізація цього проєкту допоможе ЗСУ спостерігати лінію фронту, а це близько 2470 кілометрів, та давати ефективну відсіч ворожим атакам.

Пріоритетом проєкту є 200 професійних безпілотних авіаційних комплексів тактичного рівня для повітряної розвідки. Такі дрони можуть літати до 24 годин, на відстань до 160 км та на висоті до 5 км. Вони оснащені декількома камерами з тепловізором, датчиками положення та програмним забезпеченням. Головне – їх складно помітити, а отже, складно збити.

Також кожен охочий зможе надіслати свій дрон на склад партнерів проєкту – Help Ukraine у Польщі або Razom for Ukraine в США. Звідти його доставлять в Україну.

Українці також зможуть відправити дрон через будь-яке відділення партнера проєкту – “Нової пошти”. Для цього необхідно принести дрон, сказати кодові слова “доставлення для ЗСУ на “Армію дронів”, і оператор самостійно оформить відправлення.

Необхідні квадрокоптери з наступними параметрами:

батарея місткістю не менш ніж 5000 мАч;

дальність польоту від 1 км;

камера з роздільною здатністю не менш ніж 20 Мп;

тривалість заряджання не менш ніж 30 хвилин;

параметри фото — не менше ніж 5280х3956, параметри відео – не менше ніж 3840×2160;

бажано з джойстиком і пультом керування.

Проте дрон не обов’язково має бути новим, головне, щоб він був справним і придатним до використання.

“Допомогти ЗСУ і долучитися до збору можна з будь-якого куточка світу й внести свою допомогу у два кліки через платформу UNITED24. Або задонатити нам власний дрон”, – зазначив Михайло Федоров.