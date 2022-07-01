Зображення: Скріншот/u24.gov.ua

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Армія дронів” – це  комплексна програма, яка здійснюватиме системну закупівлю дронів, їхній ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів. Реалізація цього проєкту допоможе ЗСУ спостерігати лінію фронту, а це близько 2470 кілометрів, та давати ефективну відсіч ворожим атакам.

Пріоритетом проєкту є 200 професійних безпілотних авіаційних комплексів тактичного рівня для повітряної розвідки. Такі дрони можуть літати до 24 годин, на відстань до 160 км та на висоті до 5 км. Вони оснащені декількома камерами з тепловізором, датчиками положення та програмним забезпеченням. Головне – їх складно помітити, а отже, складно збити.

Також кожен охочий зможе надіслати свій дрон на склад партнерів проєкту – Help Ukraine у Польщі або Razom for Ukraine в США. Звідти його доставлять в Україну.

Українці також зможуть відправити дрон через будь-яке відділення партнера проєкту – “Нової пошти”. Для цього необхідно принести дрон, сказати кодові слова “доставлення для ЗСУ на “Армію дронів”, і оператор самостійно оформить відправлення.

Необхідні квадрокоптери з наступними параметрами:

  • батарея місткістю не менш ніж 5000 мАч;
  • дальність польоту від 1 км;
  • камера з роздільною здатністю не менш ніж 20 Мп;
  • тривалість заряджання  не менш ніж 30 хвилин;
  • параметри фото — не менше ніж 5280х3956, параметри відео – не менше ніж 3840×2160;
  • бажано з джойстиком і пультом керування.

Проте дрон не обов’язково має бути новим, головне, щоб він був справним і придатним до використання.

“Допомогти ЗСУ і долучитися до збору можна з будь-якого куточка світу й внести свою допомогу у два кліки через платформу UNITED24. Або задонатити нам власний дрон”, – зазначив Михайло Федоров.