Наразі у Львівській області все тихо, заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, чим спростував інформацію про вибухи.

Про це він зазначив у Telegram.

Він пояснив, що деякі Telegram-канали поширили інформацію про нібито вибухи в області.

“Деякі телеграм-канали поширили неправдиву інформацію, начебто у Бориславі чули вибух. Офіційно заявляю: станом на 15:00 це не підтвердилося. В області – тихо”, – зазначив Козицький.

Водночас він закликав залишатись в укриттях, оскільки загроза ударів досі триває.

Також Козицький зауважив, що не можна публікувати у соціальних мережах будь-які фото чи відео, пов’язані із повітряними цілями ворога. Він нагадав, що є змога допомогти силам ППО та поінформувати про те, що бачили, за допомогою відповідних чат-ботів.

По Україні ближче до обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. 5 грудня повідомляли, що у небі над Україною – багато ракет.

Згодом стало відомо, що внаслідок чергового масованого обстрілу з боку РФ низка міст України має проблеми з електро- та водопостанням.