Внаслідок чергового масованого обстрілу з боку РФ низка міст України має проблеми з електро- та водопостанням.

Інформацію зібрали #Букви.

Спершу про проблеми зі світлом повідомили в Одесі та Житомирі. “Суспільне Одеса” зазначило, що у місті знеструмлено всі помпові станції та резервні лінії. Після обстрілу регіону у деяких населених пунктах Молдови виникли перебої з електропостачанням, писала держкомпанія Moldelectrica.

Також АТ “Сумиобленерго” зазначили, що по всьому регіону запроваджено екстрені аварійні відключення.

Глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул писав, що частина міста – без світла. Також відключено деякі котельні та помпові станції.

“Утримуємо систему на генераторах, на Макулан організовано підвезення води. Цистерни прибудуть о 15.30, місця роздачі дивіться на сайті та ФБ Міськводоканалу”, — написав він.

За даними мера Миколаєва Олександра Сенкевича, по області оперативно відключено всі десять черг графіка стабілізаційних відключень. Їх запровадили через можливість ракетного обстрілу.

Також голова Черкаської області Ігор Табурець наголосив, що у регіоні запровадили аварійні відключення світла. Обмеження вводять через можливі удари росіян по енергосистемі.

Довідка. По всій Україні діють “Пункти незламності” — адреси у населених пунктах можна знайти за посиланням.