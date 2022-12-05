Звідки здійснюються запуски ворожих ракет – пояснення від Повітряних Сил

Про це полковник розповів в етері телемарафону “Єдині новини”.
Він зауважив, що цілі росіян — це об’єкти критичної інфраструктури.
“Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація — це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту — теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені. РФ продовжує робити те, що вона почала 10 жовтня, а саме бити передусім по об’єктах критичної інфраструктури”, — повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗС України.
Ігнат пояснив, що таких хвиль може бути декілька. Утім, Повітряні Сили ЗСУ працюють, вже підтверджена інформація про вдалу роботу української ППО.
Варто нагадати, що по Україні ближче до обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. 5 грудня повідомляли, що у небі над Україною багато ракет.
Також стало відомо, що низка потягів “Укрзалізниці” рухається із затримкою внаслідок тимчасового знеструмлення.
- 5 грудня в Україні фіксують збільшення споживання електроенергії. Громадян попередили про аварійні відключення світла.
- #Букви поговорили з відомим професором історії Сергієм Плохієм, який є одним із провідних дослідників Східної Європи, автором відомих книг та директором Українського наукового інституту Гарвардського університету про те, чому Росія стала єдиною країною-членом колишнього СРСР, котра не віддала ядерну зброю, чи було це взагалі можливо та чи сталася б війна, якби Росія позбулася ядерної зброї.