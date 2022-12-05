Звідки здійснюються запуски ворожих ракет – пояснення від Повітряних Сил

Речник Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Юрій Ігнат зазначив, що росіяни "традиційно" запускають ракети з Каспію та Чорного моря, також зафіксували пуск з району Волгодонська.

Про це полковник розповів в етері телемарафону “Єдині новини”.

Він зауважив, що цілі росіян — це об’єкти критичної інфраструктури.

“Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація — це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту — теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені. РФ продовжує робити те, що вона почала 10 жовтня, а саме бити передусім по об’єктах критичної інфраструктури”, — повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗС України.

Ігнат пояснив, що таких хвиль може бути декілька. Утім, Повітряні Сили ЗСУ працюють, вже підтверджена інформація про вдалу роботу української ППО.

Варто нагадати, що по Україні ближче до обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. 5 грудня повідомляли, що у небі над Україною багато ракет.

Також стало відомо, що низка потягів “Укрзалізниці” рухається із затримкою внаслідок тимчасового знеструмлення.