Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW з посиланням на виступ Рафаеля Гроссі в Австралійському національному університеті в Канберрі.
За словами Гроссі, місцеве керівництво та український персонал атомної станції зазнають серйозного тиску. “З кожним днем, у ході якого такий стан справ зберігається, зростає ризик нещасного випадку або порушення техніки безпеки”, – зазначив гендир МАГАТЕ.
Як повідомили в агентстві 4 липня, МАГАТЕ та українському оператору ЗАЕС вдалося відновити дистанційну передачу даних щодо безпеки об’єкта. Передача відновилася 1 липня та тривала у вихідні, зазначив голова МАГАТЕ. Попереднього разу зв’язок було втрачено майже на два тижні: з 30 травня по 12 червня.
Співробітники міжнародного агентства не мали змоги проінспектувати ЗАЕС із початку війни в Україні. Російські війська взяли станцію під контроль чотири місяці тому, український персонал продовжує забезпечувати її роботу. Активні обстріли Запорізької АЕС в Енергодарі вели російські війська на початку березня.
Довідка. Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція не лише в Україні, а й у всій Європі. Київ повідомив МАГАТЕ, що вісім із 15 атомних енергетичних реакторів країни підключені до мережі. Сім зупинено для регулярного технічного обслуговування або перебуває в резерві. Системи безпеки продовжують працювати на чотирьох АЕС, вони мають доступ до зовнішніх джерел електроенергії.
- Нагадаємо, росіяни знущаннями та тортурами змушують працівників гідроцеху Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) вигадувати обґрунтування необхідності осушення охолоджувальних басейнів для керівництва ЗАЕС та “Енергоатому”. Причина — бажання зняти з себе відповідальність за вчинення “актів ядерного тероризму”.
- В “Енергоатомі” нагадали, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС росіяни готують “серйозну провокацію”.
- Японія заявила, що надасть 2 мільйони євро Міжнародній агенції з атомної енергії на зусилля щодо надання безпеки українським ядерним об’єктам, що зазнали атаки з боку РФ.