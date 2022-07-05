Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Гроссі висловив побоювання, що контролювання росіянами Запорізької АЕС (ЗАЕС) на північному заході Запорізької області України стає дедалі гострішою проблемою безпеки.

Про це інформує німецьке мультимедійне видання DW з посиланням на виступ Рафаеля Гроссі в Австралійському національному університеті в Канберрі.

За словами Гроссі, місцеве керівництво та український персонал атомної станції зазнають серйозного тиску. “З кожним днем, у ході якого такий стан справ зберігається, зростає ризик нещасного випадку або порушення техніки безпеки”, – зазначив гендир МАГАТЕ.

Як повідомили в агентстві 4 липня, МАГАТЕ та українському оператору ЗАЕС вдалося відновити дистанційну передачу даних щодо безпеки об’єкта. Передача відновилася 1 липня та тривала у вихідні, зазначив голова МАГАТЕ. Попереднього разу зв’язок було втрачено майже на два тижні: з 30 травня по 12 червня.

Співробітники міжнародного агентства не мали змоги проінспектувати ЗАЕС із початку війни в Україні. Російські війська взяли станцію під контроль чотири місяці тому, український персонал продовжує забезпечувати її роботу. Активні обстріли Запорізької АЕС в Енергодарі вели російські війська на початку березня.

Довідка. Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція не лише в Україні, а й у всій Європі. Київ повідомив МАГАТЕ, що вісім із 15 атомних енергетичних реакторів країни підключені до мережі. Сім зупинено для регулярного технічного обслуговування або перебуває в резерві. Системи безпеки продовжують працювати на чотирьох АЕС, вони мають доступ до зовнішніх джерел електроенергії.