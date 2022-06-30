Росіяни знущаннями та тортурами змушують працівників гідроцеху Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) вигадувати обґрунтування необхідності осушення охолоджувальних басейнів для керівництва ЗАЕС та "Енергоатому". Причина — бажання зняти із себе відповідальність за вчинення "актів ядерного тероризму".

Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.

У такий спосіб, російські солдати жорстоко побили водолаза гідроцеху ЗАЕС Андрія Гончарука. Унаслідок чого, учора, з численними тілесними ушкодженнями вчора його доставили до лікарні тимчасово окупованого Енергодара.

В “Енергоатомі” нагадали, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС росіяни готують “серйозну провокацію”. Вони планують звинуватити працівників ЗАЕС у зберіганні зброї на території станції. Задля цього вони затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них “зізнання”, що нібито ще в березні в бетонні чаші охолоджувальних басейнів вони скинули зброю.

Слід зауважити, залишити блоки найбільшої у Європі АЕС без охолодження є серйозним порушенням, адже це може загрожувати ядерній безпеці.

“Окупанти наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів та перевірці його чаш, а також зупинці помп, які подають воду на системи безпеки енергоблоків. Це може залишити блоки найбільшої у Європі АЕС без охолодження і є серйозним порушенням та може загрожувати ядерній безпеці”, — йдеться в повідомленні.

Військові РФ можуть кинути у бетонні чаші що завгодно. Наприклад, вибухівку, нерозірвані снаряди тощо. У майбутньому вони можуть звинуватити у цьому працівників ЗАЕС чи її захисників та зробити це формальним приводом для запрошення на станцію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) і представлення цих “фактів”.