Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна у телефонній розмові з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим зазначила, що РФ обіцяла допустити представників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Франції.

У повідомленні зазначається, що телефонна розмова, що відбулася після нещодавнього діалогу між президентом Франції та президентом України (17 серпня) та з президентом РФ (19 серпня), була зосереджена на питанні щодо методів направлення експертної місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна під час телефонної розмови з Сергієм Лавровим наголосила на ризиках, пов’язаних з окупацією ЗАЕС збройними силами РФ. Окрім того, Катрін Колонна висловила підтримку Францією швидкого розгортання експертної місії МАГАТЕ відповідно до рекомендацій її гендиректора та з повною повагою до українського суверенітету.

Зокрема глава МЗС Франції нагадала про те, що Росія погодилася на візит представників МАГАТЕ на ЗАЕС, а також пообіцяла утримуватися від будь-яких дій, які можуть загрожувати безпеці цієї місії.

Катрін Колонна також нагадала про рішучість Франції продовжувати підтримку України в умовах протиправної та невиправданої агресії з боку РФ.

Довідка. Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) – є провідним світовим міжнародним урядовим форумом науково-технічної співпраці в області мирного використання ядерної технології. Станом на березень 2022 року до складу Агентства входять 175 країн-членів. МАГАТЕ входить до загальної системи міжнародних організацій ООН, а її відносини з ООН базуються на окремій угоді від 1959 року.