Джерело: Anadolu
Глава МЗС Туреччини назвав акцію “підлим актом”, “вчинений проти священної книги Коран у Швеції першого дня свята Курбан”.
Фідан назвав неприпустимим подібні дії, спрямовані проти ісламу на підставі свободи слова.
“Закривати очі на такі звірства — значить бути його співучасником”, – наголосив він.
Першого дня свята Курбан у Стокгольмі чоловіком іракського походження спалено Коран.
Салван Моміка під охороною поліції кинув Коран на землю перед Стокгольмською мечеттю в Медбаргареплатсен, наступив на книгу, потім промовив образливі слова стосовно ісламу і підпалив Коран.
Зауважимо, влада Швеції дала дозвіл провести демонстрацію, під час якої планують спалити копію Корану біля мечеті в центрі Стокгольма в середу, 28 червня. Спалення збігається з мусульманським святом Курбан-Байрам, одним із найзначніших в ісламському календарі.
Рішення дозволити такий протест може поставити під загрозу шанси Швеції на вступ до НАТО через заперечення з боку Туреччини.
Туреччина – стратегічно важливий член НАТО через своє географічне розташування як на Близькому Сході, так і в Європі, а також друга за величиною військова сила альянсу – виявилася найбільшою перешкодою для вступу Швеції в НАТО.
На початку цього року турецько-шведські відносини зазнали серйозного удару після мітингу біля турецького посольства в Стокгольмі, під час якого антиімміграційний політик підпалив копію Корану.
Інцидент викликав гнів у турецькій столиці Анкарі, де протестувальники вийшли на вулиці та у відповідь спалили шведський прапор біля посольства Швеції.
Тодішній міністр закордонних справ Туреччини, як повідомляється, звинуватив шведський уряд, заявивши, що він “взяв участь у цьому злочині, дозволивши цей мерзенний акт”.
- Виключати збройний напад РФ на Швецію не можна. Попри те, що Росія веде повномасштабну війну проти України, можливості для дій проти Швеції є, мовиться у звіті парламентського комітету з питань оборони скандинавської країни, який мають представити громадськості вранці 19 червня під час пресконференції.
- Глава військової розвідки Швеції Томас Нільссон вважає, що Росія намагається завадити вступу країни до НАТО. РФ робить активні дії та вкладає кошти, щоб створити перешкоди для цього.
- 4 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Туреччина, Швеція та Фінляндія зустрінуться цього місяця, щоб спробувати подолати заперечення, які затримали заявку Швеції на членство в Альянс.