4 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Туреччина, Швеція та Фінляндія зустрінуться цього місяця, щоб спробувати подолати заперечення, які затримали заявку Швеції на членство в Альянс.

Джерело: Reuters

Після зустрічі з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом Столтенберг заявив, “Швеція зробила значні конкретні кроки, щоб задовольнити занепокоєння Туреччини”.

У березні Туреччина ратифікувала заявку Фінляндії на членство в Організацію Північноатлантичного договору, але все ще заперечує проти приєднання Швеції до Альянсу, як і Угорщина.

Туреччина заявила, що Стокгольм переховує членів бойових угруповань, які вона вважає терористичними.

Переговори Столтенберга в Стамбулі з главою Туреччини відбулися через тиждень після того, як Ердоган продовжив своє правління після президентських виборів.

Він зауважив, що наступний раунд переговорів між офіційними особами Фінляндії, Швеції та Туреччини відбудеться, але не уточнив, коли. Міністри оборони НАТО зустрінуться в Брюсселі 15-16 червня.

Зауважимо, у Швеції ввели нове антитерористичне законодавство. Уряд сподівається, що зміни відкриють шлях вступу до НАТО та розблокує вето Туреччини.

Також стало відомо, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вже “незабаром” проведе переговори зі своїм колегою у Швеції Тобіасом Більстремом щодо відкладеної заявки країни на вступ до НАТО.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він не готовий підтримати членство Швеції у Північноатлантичному альянсі, наголошуючи на тому, що Стокгольм дозволив терористичним організаціям знайти прихисток у своїй країні.

Нагадаємо, 4 квітня Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Тоді прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО.

Натомість шлях Швеції до членства в НАТО залишається заблокованим Туреччиною.

Своєю чергою, США заохочуватимуть дві країни ратифікувати приєднання Швеції, – заявив міністр оборони Ллойд Остін під час візиту до Швеції.

Він пояснив, що США з нетерпінням очікують на Швецію як члена НАТО до липневого саміту.

Водночас Швеція вже заявила, що зараз її безпекова ситуація краща, ніж до подання заявки у НАТО. Країна отримала запевнення у підтримці від таких країн, як Сполучені Штати, Велика Британія та Німеччина.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що “неможливо уявити, щоб Альянс не підтримав Швецію”, якби їй загрожувала небезпека.

Швеція вже тісно співпрацює з НАТО, і інтеграційні заходи просуваються вперед. Країна має потужні військово-повітряні сили та підводний флот, адаптований до умов Балтійського моря, що є поштовхом для НАТО в регіоні.

Ердоган заявив, що Швеція та Фінляндія повинні депортувати або екстрадувати до Туреччини до 130 “терористів”, перш ніж турецький парламент схвалить їхні заявки на вступ до НАТО.

8 січня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що впевнений, що Туреччина схвалить заявку країни на вступ до військового альянсу НАТО. Проте Швеція не може виконати всі умови, які Анкара поставила умовою її підтримки.

Одначе у Швеції ухвалили поправки до конституції, щоб прийняти більш жорсткі антитерористичні закони. Такий крок був ключовою вимогою Туреччини стосовно схвалення заявки Стокгольма на членство в НАТО.

Чому НАТО потребує вступу Швеції та Фінляндії

Обидві країни мають відносно сильні війська. Фінляндія може мобілізувати 285 000 особового складу та 650 танків. Швеція має сильні військово-повітряні сили та підводний флот, адаптований до умов Балтійського моря. Стратегічно дві країни “затикають дірку” на лінії фронту НАТО проти Росії, водночас дозволяючи альянсу спрямувати свою силу на Балтійський регіон, пояснюють у Reuters.

Західні офіційні особи кажуть, що швидкий вступ Швеції та Фінляндії не лише розширить можливості та охоплення НАТО, але й може вплинути на більш нагальні проблеми, як-от надання танків Україні.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, у Фінляндії в експлуатації або на зберіганні знаходиться близько 200 танків Leopard 2 німецького виробництва.

Фінляндія має понад 1287 км сухопутного кордону з Росією. Вступ до НАТО означає, що довжина кордону між країнами НАТО та Росією подвоїться, збільшившись до приблизно 2574 км.