Про це сповіщає Reuters.
Отримавши обіцянку про десятки сучасних бойових танків, у тому числі американський M1 Abrams, німецький Leopard 2 і британський Challenger 2, президент Володимир Зеленський та інші офіційні особи Києва закликали союзників надіслати винищувачі.
“Контактна група з питань оборони України збереться у вівторок, 14 лютого, у штаб-квартирі НАТО після конференції 20 січня на авіабазі Рамштайн у Німеччині, яка стала ключовою для прийняття рішень про відправку танків”, – повідомляють ЗМІ.
Остін і Резніков обговорили важливість надання обіцяних можливостей якомога швидше, сказав головний речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер у заяві. Після розмови Резніков написав у Twitter, що “Сполучені Штати непохитні у своїй підтримці України”, додавши, що вони також обговорили ситуацію на лінії фронту.
- Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить 60 мільйонів доларів на зміцнення кібербезпеки України, що допоможе уряду захистити об’єкти критичної інфраструктури від російських кібератак.
- Міноборони США планує відновити надсекретні програми в Україні. У разі схвалення цей крок дозволить військам спеціальних операцій США використовувати українських оперативників для спостереження за пересуваннями росіян і боротьби з дезінформацією.
- За інформацією ЗМІ, Сполучені Штати допомагають Україні завдати ракетних ударів по російських цілях. Йдеться про те, що американські військовослужбовці надають координати для таких ударів.