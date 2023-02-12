Міністр оборони США Ллойд Остін і його український колега Олексій Резніков обговорили "пріоритети", включаючи протиповітряну оборону та артилерію, для майбутніх зустрічей союзників Києва в Брюсселі.

Про це сповіщає Reuters.

Отримавши обіцянку про десятки сучасних бойових танків, у тому числі американський M1 Abrams, німецький Leopard 2 і британський Challenger 2, президент Володимир Зеленський та інші офіційні особи Києва закликали союзників надіслати винищувачі.

“Контактна група з питань оборони України збереться у вівторок, 14 лютого, у штаб-квартирі НАТО після конференції 20 січня на авіабазі Рамштайн у Німеччині, яка стала ключовою для прийняття рішень про відправку танків”, – повідомляють ЗМІ.

Остін і Резніков обговорили важливість надання обіцяних можливостей якомога швидше, сказав головний речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер у заяві. Після розмови Резніков написав у Twitter, що “Сполучені Штати непохитні у своїй підтримці України”, додавши, що вони також обговорили ситуацію на лінії фронту.