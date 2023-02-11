Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить 60 мільйонів доларів на зміцнення кібербезпеки України, що допоможе уряду захистити об'єкти критичної інфраструктури від російських кібератак.

Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся із заступницею голови USAID Ізобель Коулман. Під час зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю України з Агенцією США з міжнародного розвитку. Зокрема, посилення кіберзахисту та підтримку цифрової трансформації.

USAID познайомилось з роботою команди “Дії” із запуску послуг, їх розробки та реінжинірингу. Також агентство оголосило про рішення надати додаткових 60 мільйонів доларів підтримки для зміцнення кібербезпеки країни.

Це допоможе уряду України: зміцнити захист критичної інфраструктури від кібератак та посилити поточні ініціативи з цифрової трансформації, зокрема “Дію”. Для цього USAID співпрацюватиме з Новою Зеландією та Данією та підтримуватиме партнерські відносини з країнами, які теж допомагають Україні.

У відомстві зазначили, що Україна співпрацює з USAID у сфері кібербезпеки з 2020 року і вже має відчутні успіхи. Зараз агенція розширює підтримку, щоб посилити можливості України відбивати кібератаки й підтримувати цифрову трансформацію нашої країни.

“USAID співпрацює з Мінцифрою з перших днів роботи міністерства. 80% послуг в “Дії” ми запустили саме завдяки підтримці агенції. Також разом запустили реєстр пошкодженого майна та інші антикорупційні проєкти”, – розповіли у Міністерстві цифрової трансформації.

З перших днів роботи Мінцифри USAID надає юридичну, фінансову та технічну допомогу для розвитку “Дії”. Зокрема, за підтримки партнерів ми реалізували Bug Bounty – краштести “Дії”. Американська агенція виділила призовий фонд для етичних хакерів, які шукали вразливості та баги “Дії”. Під час проведення Bug Bounty не виявили жодних критичних вразливостей. Це дало змогу вкотре переконатися і підтвердити, що “Дія” – безпечний застосунок.

Крім того, під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) анонсувало, що планує виділити близько 650 тисяч доларів для формування підходу до поширення цифрового досвіду України та мобільного застосунку “Дія” на інші країни.