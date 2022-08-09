Про це повідомляє британська газета The Guardian.
У повідомленні зазначається, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну сотні лікарень були пошкоджені або знищені, порушивши лінії постачання. Тому новонародженим немовлятам загрожує смерть або інвалідність через відсутність доступу до обладнання та кисню.
Речник Unitaid Ерве Верхусель зазначив, що повномасштабна війна в Україні спричиняє додатковий стрес для вагітних жінок, що призводить до збільшення кількості передчасних пологів, яка у деяких регіонах зросла втричі.
Також він додав, що нові апарати для безперервного позитивного тиску у дихальних шляхах (bCPAP) доступні у 25 закладах по всій Україні. Unitaid фінансує програми медичних інновацій переважно у бідних країнах, які проводяться Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).
Речниця ВООЗ Маргарет Гарріс розповіла, що під час нещодавнього візиту до педіатричної лікарні неподалік від лінії фронту в Україні вона бачила лікарів, які щоночі сплять у підвалі, і постійно змушені переводити дітей на апарати штучної вентиляції легень.
“Тому Україні необхідно мати портативні пристрої, які можуть працювати в автономному режим”,- наголосила Маргарет Гарріс.
Unitaid співпрацює з Vayu Global Health, некомерційною організацією, яка спеціалізується на недорогому медичному обладнанні для того, щоб надати Україні кенійські апарати bCPAP, а також 125 кисневих змішувальних систем.
- Нагадаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін ухвалив рішення про лікування поранених українських захисників в американському військовому госпіталі в Німеччині.
- Також раніше повідомлялося, що в Австрії домовилися лікувати до ста українських жінок та дітей, які зазнали важких поранень внаслідок російсько-української війни. Лікувати планують осіб з ампутованими кінцівками та осколковими пораненнями.
- Сполучені Штати нададуть додаткову допомогу Україні на 5,5 мільярдів доларів, що складається з 4,5 мільярда доларів бюджетної підтримки та 1 мільярда доларів військової допомоги, щоб допомогти їй впоратися з негараздами цьогорічного російського вторгнення.