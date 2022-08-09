Unitaid дарує Україні 220 спеціалізованих портативних дихальних апаратів, які можуть допомогти врятувати життя дітям, які народилися завчасно навіть у прифронтових лікарнях, де немає електроенергії.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

У повідомленні зазначається, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну сотні лікарень були пошкоджені або знищені, порушивши лінії постачання. Тому новонародженим немовлятам загрожує смерть або інвалідність через відсутність доступу до обладнання та кисню.

Речник Unitaid Ерве Верхусель зазначив, що повномасштабна війна в Україні спричиняє додатковий стрес для вагітних жінок, що призводить до збільшення кількості передчасних пологів, яка у деяких регіонах зросла втричі.

Також він додав, що нові апарати для безперервного позитивного тиску у дихальних шляхах (bCPAP) доступні у 25 закладах по всій Україні. Unitaid фінансує програми медичних інновацій переважно у бідних країнах, які проводяться Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

Речниця ВООЗ Маргарет Гарріс розповіла, що під час нещодавнього візиту до педіатричної лікарні неподалік від лінії фронту в Україні вона бачила лікарів, які щоночі сплять у підвалі, і постійно змушені переводити дітей на апарати штучної вентиляції легень.

“Тому Україні необхідно мати портативні пристрої, які можуть працювати в автономному режим”,- наголосила Маргарет Гарріс.

Unitaid співпрацює з Vayu Global Health, некомерційною організацією, яка спеціалізується на недорогому медичному обладнанні для того, щоб надати Україні кенійські апарати bCPAP, а також 125 кисневих змішувальних систем.