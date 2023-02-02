Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного високопосадовця, причетного до системної корупції в держустановах. Зловмисницею є голова Харківського окружного адміністративного суду, яка налагодила злочинний механізм одержання грошей за прийняття рішень на користь заявників.

Про це пише пресслужба СБУ в Telegram.

За даними Служби безпеки, у вересні 2020 року вона запропонувала хабар своїй підлеглій – судді, яка розглядала адміністративну справу представника комерційної структури. За $3 тисячі керівниця вимагала прийняти “необхідне” для підприємця судове рішення щодо земельного спору.

Зазначено, що того ж року співробітники СБУ спільно з НАБУ і САП затримали очільницю суду на робочому місці під час передачі всієї суми неправомірної вигоди.

“У травні 2021 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності”, – повідомляють у пресслужбі.

Також додається, що у подальшому за матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд визнав фігурантку винною та призначив покарання у вигляді 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки.

Наголошено, що вирок набуває законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.