Про це пише пресслужба СБУ в Telegram.
За даними Служби безпеки, у вересні 2020 року вона запропонувала хабар своїй підлеглій – судді, яка розглядала адміністративну справу представника комерційної структури. За $3 тисячі керівниця вимагала прийняти “необхідне” для підприємця судове рішення щодо земельного спору.
Зазначено, що того ж року співробітники СБУ спільно з НАБУ і САП затримали очільницю суду на робочому місці під час передачі всієї суми неправомірної вигоди.
“У травні 2021 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності”, – повідомляють у пресслужбі.
Також додається, що у подальшому за матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд визнав фігурантку винною та призначив покарання у вигляді 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посаду судді строком на 3 роки.
Наголошено, що вирок набуває законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.
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