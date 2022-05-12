Американський щотижневий журнал Time помістив на обкладинку головну редакторку українського видання The Kyiv Independent Ольгу Руденко та опублікував інформацію про неї.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Вона розповіла про війну та важливу роботу журналістів у цих складних умовах.

“Добре знаю Ольгу, ціную її роботу та пишаюся. Якісна журналістика – це основа свободи, за яку воює Україна”, – зазначив Єрмак.

Друкований примірник журналу випускають двічі на місяць.

У Twitter видання Kyiv Independent лише за три дні повномасштабного нападу РФ на Україну, кількість підписників зросла з 30 000 до 1 мільйона, зараз налічує понад 2 мільйони. З огляду на новий вплив і широку підтримку, яку вона отримала (краудфандингова кампанія зібрала майже 2 мільйони доларів для підтримки платформи), трансформація була надзвичайною.

Kyiv Independent розпочав роботу лише за 14 тижнів до повномасштабної війни — після того, як скандал навколо журналістської незалежності у попереднього роботодавця Kyiv Post надихнув редакцію на новий проєкт.

Нагадаємо, журнал Time розпочав голосування серед читачів щодо кандидатів 100 найвпливовіших людей світу. Результати голосування оголосять 23 травня. Поміж кандидатів на звання найвпливовішої людини – політики, артисти, спортсмени та бізнесмени. Серед них також президент України Володимир Зеленський.