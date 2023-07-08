Сьогодні, 8 липня, свій День народження відзначає Головнокомандувачу Збройних сил України Валерій Залужний. Генералу виповнюється 50 років.

Джерело: #Букви.

Українські політики, військовослужбовці, колеги та увесь український народ сьогодні вітали з ювілеєм Головнокомандувача Збройних сил України у соцмережах.

Зокрема, до привітань долучився начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала.

“З Днем народження, пане Головнокомандувачу! Дякую, як найкращому другові, надійному бойовому товаришу та людині, яка уособлює чесність, обов’язок, службу, країну. Знаю, найбільшою почестю і нагородою для Вас стане перемога над окупантом. Доля полководця – виправдати сподівання війська і суспільства. Переконаний, Ви зможете, а ми допоможемо. Вас підтримує Генеральний штаб Збройних сил України – злагоджена команда однодумців, Вас підтримують командувачі й командири. Маємо одну Україну, один виклик, одну мету, тож разом до Перемоги”, – написав Сергій Шаптала.

До привітань також долучився голова Офісу президента Андрій Єрмак та міський голова Києва Віталій Кличко.

“З Днем народження! Сили та витримки, а також міцного здоров‘я. Бажаю, щоб 51 зустрічали з перемогою! Слава Україні!”, – привітав Єрмак й опублікував спільне фото із Залужним.

Своєю чергою, мер столиці написав: “Сьогодні ви, пане генерале, здобуваєте майбутнє України. 50 – це екватор. Попереду – найцікавіше. І найпереможніше! Многая літа! Слава Україні!”.

До привітань також долучився п’ятий президент України Петро Порошенко.

“Валерію Залужному сьогодні 50 років.Командир, який зміг стати другом і зразком для кожного солдата, щиро, без паркетщини. Залізний генерал — про кого я за 500 днів війни не чув жодного поганого слова. І це найважливіші дні з тих 50-ти років, які йому виповнилися сьогодні. Людина залізної волі й високої честі. Людина української Перемоги. Хай прибуде з вами сила! Честь маю!”, – привітав лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.

Не забув привітати свого колегу й командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

На своїй сторінці у Telegram він опублікував спільне фото із Валерієм Залужним і підписав: “Вітаю бойового побратима з Днем народження! Нехай подарунком до наступного Дня народження стане наша перемога над російським ворогом. Міцного здоров‘я, сил, витримки і підтримки від близьких людей. Переможемо”.

Натомість Повітряні сили України розмістили вітання Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному на американській керованій авіабомбі JDAM-ER.

Відповідне фото з авіабомбою опублікував командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук й написав: “Сьогодні наші хоробрі пілоти вирішили оригінально привітати Головнокомандувача ЗСУ з 50-річчям на тлі американської керованої авіабомби JDAM-ER! Що ж, я тільки ЗА: “мертва р*сня” – справді найкращий подарунок. Приєднуюсь до вітання! Разом – до перемоги!”.

Що відомо про Валерія Залужного?

Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року у місті Новоград-Волинський Житомирської області.

Навчання в Одеському інституті Сухопутних військ закінчив у 1997 році, з відзнакою. Пройшов службу на всіх щаблях командування – від командира взводу до командира батальйону.

У 2007 році закінчив Національну академію оборони України із золотою медаллю і був призначений на посаду начальника штабу — першого заступника командира 24-ї ОМБр. У 2009 році був призначений командиром 51 ОМБр, на цій посаді перебував до 2012 року.

2014 року закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії.

В липні 2014 року був призначений заступником командира сектора “С” АТО. Відтоді керував майже всіма угрупованнями, які там створювались – у 2017 році був начальником штабу – першим заступником командувача військ ОК “Захід”. У 2018-у – начальником Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ – першим заступником командувача Об’єднаних сил. У 2019-у – командувач ОК “Північ”.

У 2020 році Залужний закінчив Острозьку академію за спеціальністю “Міжнародні відносини”. В липні 2021-го був призначений Головнокомандувачем Збройних Сил України – першим, який не служив у радянській армії. У березні 2022 року отримав найвище військове звання генерала.

За час повномасштабної війни потрапив у список 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.

Генерал Залужний нагороджений Хрестом бойових заслуг (2022, є першим кавалером відзнаки) та орденом Богдана Хмельницького III ступеня (2016). Одружений, має двох доньок – старша військова, молодша навчається на лікарку.

Улюблені книги Головнокомандувача – “Мій шлях у задзеркалля” Володимира Горбуліна та поетична збірка “Особливий лелека” Богдана Голови.

“Ці вірші дуже ніжні. Хлопчина пише їх з 12 років. І коли ти розумієш, що ця дитина – в інвалідному візку і в нього працює лише один палець, і він набирає їх на комп’ютері, то це – шок. Така людина заслуговує на повагу” – розповідав генерал.