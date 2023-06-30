Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що за кожен метр звільненої від російських окупантів території українські захисники платять власною кров’ю. І тому його дратують коментарі західних офіційних осіб про те, що контрнаступ ЗСУ відбувається повільніше, ніж очікувалося.

Джерело: Валерій Залужний в інтерв’ю The Washington Post.

За словами Залужного, українські війська щодня досягають певної позиції і просувають вперед – навіть якщо це лише 500 метрів.

“Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров’ю”, – сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Він також наголосив, що для того, аби український контрнаступ просувався швидше, українському війську потрібно більше зброї, зокрема й винищувачі F-16 – для того, аби досягти переваги у повітрі.

“Без повного постачання ці плани взагалі неможливі. Але, попри все, вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це – їхні проблеми”, – зазначив Залужний.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, його війська також повинні випускати щонайменше стільки ж артилерійських снарядів, скільки їхній ворог, але через обмеженість ресурсів ворог іноді переважає вдесятеро.

Питання, які турбують Валерія Залужного щодня: коли західні партнери України нададуть зброю, якої ЗСУ потребують, зокрема, більше боєприпасів і винищувачів F-16.

За словами Залужного, він ділиться своїми побоюваннями й переживаннями з генералом Марком Міллі, яким глибоко захоплюється і вважає другом, кілька разів на тиждень у розмовах, які можуть тривати годинами.

У цих розмовах Залужний відверто говорить про наслідки: “У нас є домовленість: 24/7 ми на зв’язку. Тому іноді я можу зателефонувати і сказати: “Якщо я не отримаю 100 000 снарядів за тиждень, загине 1000 людей. Станьте на моє місце. Але не Міллі вирішує, чи отримаємо ми літаки, чи ні. Просто поки це рішення приймається, в очевидній ситуації, щодня гине багато людей – дуже багато. Просто тому, що рішення ще не прийнято”, – розповів Головнокомандувач ЗСУ.

Зазначимо, що 28 червня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Сторони обговорили ситуацію на фронті.

Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій, маємо просування. Противник чинить потужний спротив, разом з тим, зазнає великих втрат. Намагається втриматися на позиціях шляхом суцільного мінування місцевості”, – зазначив український генерал.

Залужний розповів генералу Міллі про актуальні потреби нашого війська в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування. Та висловив вдячність за пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні.

Генерали домовилися і надалі залишатися на звʼязку та координувати дії задля деокупації української території.