Сьогодні, 8 червня, головний рабин України Моше Реувен Асман потрапив під черговий обстріли російськими загарбниками Херсона.

Джерело: Моше Реувен Асман у Facebook.

Головний рибин України розповів, що він перебуває у Херсоні й допомагає евакуювати мешканців населених пунктів, чиї домогосподарства затопило через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.

Під час своєї розповіді, яка записувалася на відео, росіяни почали обстрілювати Херсон. На відео, яке Моше Асман опублікував, чутно гучні вибухи.

“Я у Херсоні, пливли за людьми – дивом вижили”, – підписав своє відео Моше Реувен Асман .

Зазначимо, що російські військові продовжують атакувати Херсон, завдаючи ударів по місцях евакуації людей. Попередньо, відомо про двох постраждалих осіб й одного загиблого.

У МВС звітували про постраждалих – цивільну жінку, поліцейського та рятувальника. Пізніше Генпрокуратура заявила, що цивільна людина загинула, ще двоє зазнали травм. Дані уточнюються.

Усім потерпілим надається необхідна допомога.