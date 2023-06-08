Російські військові продовжують атакувати Херсон, завдаючи ударів по місцях евакуації людей. Попередньо, відомо про двох постраждалих осіб й одного загиблого.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ та Офіс Генерального прокурора.

У МВС звітували про постраждалих – цивільну жінку, поліцейського та рятувальника. Пізніше Генпрокуратура заявила, що цивільна людина загинула, ще двоє зазнали травм. Дані уточнюються.

Усім потерпілим надається необхідна допомога.

Російські військові обстріляли обласний центр та населені пункти у Херсонському районі. В одному із сіл через обстріли травмовано чотирьох місцевих мешканців. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Росіяни розпочали обстріл саме під час евакуації громадян, чиї оселі виявилися підтопленими.

“Росія покинула в біді людей на окупованій частині Херсонщини. І продовжує заважати Україні рятувати найцінніше – людські життя”, – зазначили у МВС.

За процесуального керівництва Херсонської та Олешківської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Станом на ранок 8 червня середнє підтоплення у Херсонській області становить 5,61 метра. Під водою перебуває 600 квадратних кілометрів регіону. У Херсоні та області без електроенергії залишаються близько 20 тисяч споживачів.