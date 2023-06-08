Джерело: Міністерство внутрішніх справ та Офіс Генерального прокурора.
У МВС звітували про постраждалих – цивільну жінку, поліцейського та рятувальника. Пізніше Генпрокуратура заявила, що цивільна людина загинула, ще двоє зазнали травм. Дані уточнюються.
Усім потерпілим надається необхідна допомога.
Росіяни розпочали обстріл саме під час евакуації громадян, чиї оселі виявилися підтопленими.
“Росія покинула в біді людей на окупованій частині Херсонщини. І продовжує заважати Україні рятувати найцінніше – людські життя”, – зазначили у МВС.
За процесуального керівництва Херсонської та Олешківської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Станом на ранок 8 червня середнє підтоплення у Херсонській області становить 5,61 метра. Під водою перебуває 600 квадратних кілометрів регіону. У Херсоні та області без електроенергії залишаються близько 20 тисяч споживачів.
- В “Укренерго” повідомили, що зараз змінюється режим роботи гідроелектростанцій для того, щоб зменшити обсяг води, яка поступає в Каховське водосховище, аби зменшити затоплення.
- Станом на ранок 8 червня рівень води у Каховському водосховищі зменшився на понад метр.
- Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС у зонах підтоплення в Херсонській області спостерігається підвищена небезпека від вибухонебезпечних предметів.