Верховна Рада України підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. Водночас він має доволі опосередкований стосунок до цієї галузі.

Про це йдеться у матеріалі #Букви.

Герман Галущенко за освітою та кар’єрою – юрист, який і в “Енергоатомі” займався власне юриспруденцією, а не енергетикою безпосередньо. І навіть на сайті того ж “Енергоатому” його описують як “юриста з багаторічним стажем роботи у державному та приватному секторі, доцент кафедри міжнародного приватного права КНУ”.

Його послужний список, окрім вже згаданої посади виконавчого директора з правового забезпечення в НАЕК “Енергоатом”, включає роботу у львівській прокуратурі, МЗС, Адміністрації Президента за Кучми й Секретаріаті – за Ющенка, директора департаменту судової роботи Мін’юсту, навіть викладача міжнародного приватного права в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка. І лише в травні 2020 він обійняв посаду віцепрезидента “Енергоатому” з питань розвитку.

Варто зазначити, що з розвитком у пана Галущенка якось не вийшло, швидше навпаки – за 2020 рік НАЕК “Енергоатом” відзвітував про майже 5 мільярдів гривень збитку – це понад половина, 57,5% загального обсягу збитку державних підприємств, підзвітних Міненерго, яке тепер очолює віцепрезидент найзбитковішої компанії у списку. Для порівняння – за 2019 рік НАЕК “Енергоатом” отримав 3,6 мільярда гривень прибутку, а за 2018 рік прибуток склав взагалі 4,6 мільярда гривень. З точки зору оцінки ефективності менеджменту, рішення про підвищення після таких результатів є вкрай дивним.

Нагадаємо, що вчора Верховна Рада підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України.

Напередодні профільний комітет Верховної Ради розглянув кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики та рекомендував призначити його новим очільником Міненерго. Раніше на цю посаду претендував Юрій Вітренко.

У травні 2020 року Кабінет Міністрів призначив Германа Галущенка віцепрезидентом ДП “Національна атомна енергогенерувальна компанія “Енергоатом”.