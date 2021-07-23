Верховна Рада України на початку липня попередньо підтримала урядовий законопроєкт, який передбачає збільшення ставок податків, акцизів для бізнесу та громадян. Цей документ став темою для обговорення нардепів від "Слуги народу".

Як раніше повідомляли #Букви, йдеться про документ № 5600, ініційований Кабінетом Міністрів.

Це так званий “ресурсний” законопроєкт, який Міністерство фінансів щороку подає до Верховної Ради і який регламентує бюджетні надходження. Наразі він ухвалений у першому читанні.

Серед іншого, законопроєктом пропонується запровадити для власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення мінімальний податок з 1 гектара такої землі (в розмірі близько 1500 грн). Податок буде стягуватися незалежно від того, отримали власники землі прибуток від вирощування сільгосппродукції, чи ні.

Буде оподатковуватися земля для особистого селянського господарства від 50 соток (досі було від 2 га), незалежно від отримання доходу від неї.

З приводу цього податку і виникла дискусія в Telegram між нардепами від пропрезидентської партії “Слуга народу” Данилом Гетманцевим та Максимом Бужанським.

Бужанський відреагував на допис журналіста Макса Назарова про те, що в селі “місцеві виживають”.

“Ось про це і мова, щодо законопроєкту № 5600, в тій його частині, де пропонується обкласти податком паї понад 50 соток. Податком можна обкладати те, на чому заробляють, а не те, на чому виживають. Так, з точки зору податківців, вони в тіні, ці старі люди в селі. Але вони в ній же з точки зору своєї купівельної спроможності, платоспроможності, можливостей, як-от себе прогодувати і лікуватися, про одяг і відпочинок вже не кажу. Тому вивести їх з тіні податкової, значить просто їх пограбувати”, – написав Бужанський.

На цей допис колеги по фракції відреагував нардеп-“слуга” Гетманцев, який є головою фінансового комітету Верховної Ради.

Він запевнив, що норму про оподаткування земель “у межах населених пунктів” виключили у редакції законопроєкту до другого читання.

“Макс, заради справедливості уточню, що землі в межах населених пунктів ми до другого (читання, – ред.) виключили з об’єктів оподаткування. А тому городи – поза небезпекою. А щодо виживання на 50 сотках на людину… у мене під городом соток 20, десантуйся до мене і спробуй вижити після того, як відробиш світловий день на прополюванні”, – написав Гетманцев, звертаючись до Бужанського.

Втім, варто зауважити, що редакції законопроєкту до другого читання на сайті парламенту поки що немає. А тому перевірити слова Гетманцев наразі не видається можливим.

У відповідь Бужанський відписав, що не варто “засовувати в перше читання те, що потім потрібно ганебно прибирати до другого”.