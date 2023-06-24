Повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram
Українські війська почали контрнаступ в напрямку Бахмута та населених пунктів Оріхово-Василівки, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка та Курдюмівка.
“На всіх напрямках є просування вперед”, – повідомляє Маляр.
На Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямках російські війська намагались наступати, але їм не вдалось просунутись.
Проте, на Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог завдав авіаційних ударів та здійснював артилерійські обстріли.
На всіх напрямках наступу тривають важкі бої. Російські окупанти докладають чимало зусиль, щоб зупинити наш наступ. Однак ворог зазнає втрат особового складу, озброєння та техніки.
- П’ятий президент України та лідер партії “Європейська солідарність” закликав Захід не очікувати швидких результатів від українського контрнаступу, бо це – не голлівудське кіно. Він додав, що вірить в успіх Збройних сил України та закликав союзників прискорити постачання новітнього озброєння.
- За даними Інституту вивчення війни (ISW), повільніші, ніж очікувалося, темпи контрнаступальних операцій України не визначають ширший наступальний потенціал країни.
- У британській розвідці зауважили, що попри наступальні дії України на південному напрямку, війська РФ подовжують активно створювати оборонні споруди на підступах до окупованого Криму.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на замороження війни з Росією.