24 червня українське Східне угруповання військ розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є просування вперед.

Повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram

Українські війська почали контрнаступ в напрямку Бахмута та населених пунктів Оріхово-Василівки, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка та Курдюмівка.

“На всіх напрямках є просування вперед”, – повідомляє Маляр.

На Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямках російські війська намагались наступати, але їм не вдалось просунутись.

Проте, на Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог завдав авіаційних ударів та здійснював артилерійські обстріли.

На всіх напрямках наступу тривають важкі бої. Російські окупанти докладають чимало зусиль, щоб зупинити наш наступ. Однак ворог зазнає втрат особового складу, озброєння та техніки.