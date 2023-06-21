Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на замороження війни з Росією.

Джерело: BBC

За словами Зеленського, Україна ніколи не погодиться сісти за стіл переговорів, хто б не займав пост президента Росії, якщо держава-агресор не виведе свої війська з нашої території.

Водночас очільник держави відзначив, що Україні “необхідні перемоги на полі бою”, додавши, що замороження конфлікту навіть не розглядається.

“Наскільки б далеко ми не просунулися в нашому контрнаступі, ми не погодимося на заморожений конфлікт, тому що це війна, це безперспективний розвиток для України”, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, російські еліти незадоволені шансами РФ виграти війну проти України. Навіть ті, хто підтримував повномасштабне вторгнення та прагне активізувати війну, втратили розуміння того, які перспективи будуть у Росії.

Російську еліту окутує дедалі гірший настрій щодо перспектив Росії у війні проти України. Навіть найбільші прихильники війни зараз кажуть, що найкращим варіантом для Кремля стане “замороження” військових дій.

За словами семи осіб, знайомих із ситуацією, які говорили на умовах анонімності, багато хто з політичної та бізнес-еліти втомився від війни і хоче її зупинити, хоча й сумнівається, що президент РФ Володимир Путін припинить бойові дії.

Варто додати, деякі офіційні особи США вважають, що російсько-українська війна перетвориться на заморожений конфлікт, який триватиме роками чи навіть десятиліття, і поповнить ряди довготривалих протистоянь, до прикладу, як між Північною та Південною Кореями.

Водночас, як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, чимало держав почали “нагнітати ситуацію”, аби змусити Україну розпочати перемовини з Росією на умовах Кремля.

Натомість генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вважає, що переговори про припинення вогню на цей момент неможливі, оскільки і Росія, і Україна вірять, що можуть перемогти.

Зауважимо, що близько двох третин європейців вірять та очікують на перемогу України у війні з Росією. Найбільше в українській перемозі переконані громадяни Польщі – 81%, натомість у Німеччині 55% розраховують на перемогу Києва. В Італії – найменший показник, проте навіть там у перемогу України вірять 51% респондентів.