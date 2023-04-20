Гуманітарне розмінування українських земель буде відбуватись за допомогою новітніх технологій – сапери почнуть використовувати спеціальні протимінні дрони, які незабаром доставлять в Україну. Про це під час зустрічі домовились міністерка економіки України Юлія Свириденко та американський інвестор Говард Баффет.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

“Ми домовились про участь команди Говарда Баффета в довгостроковому проєкті з гуманітарного розмінування наших земель. Інноваційні розробки для цієї задачі вже в роботі. Фундація Баффета має в цьому досвід, адже багато років веде подібні проєкти в Колумбії. Також він пообіцяв, що буде системно допомагати українському агробізнесу позбутись наслідків російської агресії”, – пояснила Свириденко.

Під час зустрічі Говард Баффет запевнив, що його фундація готова працювати разом з українським урядом і підтримувати урядові проєкти, щоб суттєво пришвидшити гуманітарне розмінування. У рамках співпраці він пообіцяв провести закупівлі машин для розмінування, а також задіяти в цьому процесі такі інноваційні рішення, як спеціальні дрони для розмінування.

За словами Баффета, він готовий допомагати притягнути Росію до відповідальності за злочини, які завдали збитків українському аграрному сектору. Вже декілька відповідних позовів направлено до міжнародного суду.

Своєю чергою, Свириденко повідомила, що Міністерство економіки України запустило спеціальний проєкт, щоб напрацювати методологію і масштабувати новітню дронотехнологію задля пришвидшення розмінування.

Додається, що під час зустрічі міністерка подарувала американському інвестору марку “Укрпошти”, на якій український трактор тягне за собою трофейний російський танк. У відповідь на це Говард Баффет заявив, що він хотів би на власному досвіді відтворити цей сюжет в реальному житті, адже тривалий час він сам був аграрієм.