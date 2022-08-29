Дружина президента Олена Зеленська відвідала Бучу на Київщині, де взяла участь у презентації проєкту нового підприємства – фабрики-кухні. Це частина розпочатої до російського нападу реформи шкільного харчування.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Відвідуючи Бучу, Зеленська наголосила, що як і для кожного українця, для неї це місце невимовного болю за закатованими РФ земляками.

“Та водночас Буча жива! І вона має відновитися й жити, бути не лише місцем пам’яті про російські злочини, а й місцем нового повноцінного життя. Тому саме тут починаємо будівництво нового підприємства – фабрики-кухні”, – зазначила вона.

За словами дружини президента, у межах реформи ще до повномасштабного російського вторгнення напрацювали три варіанти організації харчування у школі:

Кухня повного циклу (у навчальних закладах, де є економічна доцільність і технічно-технологічна можливість; все готують на місці з нуля).

Опорні кухні (з однієї потужної кухні гарячу їжу транспортують до сусідніх шкіл).

Фабрика-кухня (великий обсяг постачання, окрема будівля, у якій готують, охолоджують їжу й транспортують до багатьох шкіл).

Така фабрика-кухня дає змогу приготувати до 10 тисяч порцій. Так відбувається економія витрат на воду та електроенергію, постачання їжі дітям стає систематизованим, безпечним і якісним. А контроль за технологічним процесом і дотриманням норм НАССР відбуватиметься на якісно новому рівні.

Меценатом проєкту став Говард Баффет, американський філантроп і бізнесмен, син відомого інвестора Воррена Баффета.

Основними споживачами продукції нової фабрики-кухні будуть школи Бучі та щонайменше двох найближчих громад – Бородянської та Немішаївської.

Водночас в умовах війни потужності виробництва можуть бути переналаштовані або розширені для забезпечення харчуванням будь-яких груп населення, які цього потребують. Зокрема, підприємство зможе годувати тимчасово переміщених осіб і місцевих жителів.

Очікується, що фабрика-кухня в Бучі стане пілотним проєктом. Надалі мережа фабрик-кухонь може бути поширена на інші регіони. Кожне з підприємств зможе забезпечувати харчуванням 30-40 навчальних закладів (нині в Україні діє мережа з 14 тисяч шкіл та 10 тисяч закладів дошкільної освіти).